Paar klettert aufs Empire State Building, verlobt sich und wird festgenommen

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Das Influencerpaar Angela Nikolau und Ivan Kuznetsov hat sich auf dem Empire State Building verlobt. Kurz nach der irren Aktion klickten die Handschellen.

Von Anne-Sophie Mielke

New York (USA) - Die romantisch-riskante Aktion eines Paares in New York City endete in Handschellen: Nach einem Antrag auf dem Empire State Building wurden die beiden Turteltauben von Einsatzkräften vom Gebäude geleitet und angeklagt.

Die Extremkletterer Angela Nikolau (33) und Ivan Kuznetsov (32) haben sich auf dem Empire State Building in New York verlobt.
Die Extremkletterer Angela Nikolau (33) und Ivan Kuznetsov (32) haben sich auf dem Empire State Building in New York verlobt.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/angela_nikolau

Das Influencer-Pärchen Angela Nikolau und Ivan Kuznetsov war am Mittwoch auf die Spitze der Antenne des Gebäudes in der Metropole geklettert.

Auf mehr als 440 Metern Höhe entrollten sie laut New York Post ein Banner mit der Aufschrift: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (auf Deutsch übersetzt: "Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist"), wobei es sich um ein Zitat handelt, das dem verstorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.

Anschließend kniete sich der 32-jährige Ivan auf einer etwas tieferliegenden Plattform des New Yorker Wahrzeichens vor seine Partnerin hin und machte ihr über den Dächern der Stadt einen Heiratsantrag - den die gebürtige Russin annahm.

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Nach einer halben Stunde wurde das Paar von Einsatzkräften hinuntergeleitet und festgenommen.

Der berühmte Wolkenkratzer steht im Bezirk Manhattan und ist mit seinen Antennen über 440 Meter hoch.
Der berühmte Wolkenkratzer steht im Bezirk Manhattan und ist mit seinen Antennen über 440 Meter hoch.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/angela_nikolau

Irre Aktion auf Empire State Building: Paar verlobt sich und wird festgenommen

Das Paar entrollte auch ein Banner mit der Aufschrift: "When the power of love beats the love of power, the world knows peace".
Das Paar entrollte auch ein Banner mit der Aufschrift: "When the power of love beats the love of power, the world knows peace".  © Bildmontage/Richard Drew/AP/dpa, Uncredited/WABC-TV/AP/dpa

Genehmigt war die Aktion nämlich nicht, wie ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Angela und ihr Verlobter wurden laut Yahoo News wegen Hausfriedensbruchs, grober Gefährdung und weiterer Delikte angeklagt.

Wie das Pärchen, das im Netz für riskante Kletter-Aktionen auf der ganzen Welt bekannt geworden ist und Thema in der Netflix-Dokumentation "Skywalkers: A Love Story" (2024) war, überhaupt Zugang zur 103. Etage des Wolkenkratzers in Manhattan erhielt, ist bisher noch unklar. Verletzt wurde bei der unüblichen Verlobung und dem anschließenden Polizeieinsatz glücklicherweise niemand.

Wenig später veröffentlichte die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Profil Bilder von der Spitze des Empire State Buildings und ihrem fetten Verlobungsklunker.

Titelfoto: Bildmontage/Uncredited/WABC-TV/AP/dpa, Foto von ANGELA WEISS / AFP

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