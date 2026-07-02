Paar klettert aufs Empire State Building, verlobt sich und wird festgenommen

New York (USA) - Die romantisch-riskante Aktion eines Paares in New York City endete in Handschellen: Nach einem Antrag auf dem Empire State Building wurden die beiden Turteltauben von Einsatzkräften vom Gebäude geleitet und angeklagt.

Die Extremkletterer Angela Nikolau (33) und Ivan Kuznetsov (32) haben sich auf dem Empire State Building in New York verlobt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/angela_nikolau

Das Influencer-Pärchen Angela Nikolau und Ivan Kuznetsov war am Mittwoch auf die Spitze der Antenne des Gebäudes in der Metropole geklettert.

Auf mehr als 440 Metern Höhe entrollten sie laut New York Post ein Banner mit der Aufschrift: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (auf Deutsch übersetzt: "Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist"), wobei es sich um ein Zitat handelt, das dem verstorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.

Anschließend kniete sich der 32-jährige Ivan auf einer etwas tieferliegenden Plattform des New Yorker Wahrzeichens vor seine Partnerin hin und machte ihr über den Dächern der Stadt einen Heiratsantrag - den die gebürtige Russin annahm.

Nach einer halben Stunde wurde das Paar von Einsatzkräften hinuntergeleitet und festgenommen.