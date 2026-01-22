Mädchen kritzelt gesamte Kinderzimmerwand voll: Reaktion ihrer Mutter berührt so viele
West Midlands (England) - In so einem Moment sehen viele Eltern nur noch eines: Rot! Zugegeben: Begeistert war Amelia Edwards (31) aus den West Midlands in England auch nicht gerade, als sie sah, was ihre Tochter mit der Kinderzimmerwand angestellt hatte. Doch ihre Reaktion über die vollgekritzelte Wand fiel letzten Endes so aus, dass sie heute sehr viele Menschen auf TikTok berührt.
Die entsprechende Fotoshow ging am 10. Januar viral. Darin ist unter anderem das vor Freude strahlende Mädchen zu sehen. Das letzte Foto zeigt, wie Edwards die Angelegenheit am Ende zurechtgebogen hat.
Ein Teil der Kritzeleien wurde übermalt, der Rest mit einem Rahmen versehen, sodass alles wieder deutlich geplanter wirkt. Beim TikTok-Publikum kommt diese Idee sehr gut an.
Mittlerweile hat die Fotoshow 1,9 Millionen Klicks und mehr als 180.000 Likes eingeheimst.
"Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment", erzählte Edwards diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Ich stand im Treppenhaus, als sie aus ihrem Zimmer stürmte und rief: 'Mama, Mama, komm und sieh mal, was ich gemacht habe!'"
Mutter freut sich vor allem über wundervolle Erinnerung
Dieser Moment liegt inzwischen ganze drei Jahre zurück. Damals war die Kleine vier Jahre alt, heute ist sie sieben. Dennoch erinnert sich ihre Mutter sehr gut an die Situation.
"Sie packte voller Begeisterung meine Hand und zog mich in ihr Zimmer. Meine Mutter war auch da und folgte uns hinein. Als ich die Zeichnungen sah, war ich völlig sprachlos", so die 31-Jährige. Ihre Mutter habe daraufhin reagiert und das Kunstwerk gelobt.
"Als ich endlich zu Wort kam, sagte ich ihr, wie schön sie seien, und ließ sie ihren Moment genießen. Sie ging jede einzelne Zeichnung durch und erklärte jede - dass das Einhorn ihr Teddybär sei, dass sie Spinnen liebe und deshalb eine gemalt habe und so weiter", erzählte die Britin.
Dennoch habe sie ihrem Sonnenschein erklärt, dass man nur auf Papier und nicht auf Wänden male. Heute kann sich Edwards letzten Endes vor allem über eine wundervolle Erinnerung freuen.
"Den Moment, als sie voller Begeisterung auf mich zugerannt kam, um mir ihr Werk zu zeigen, werde ich nie vergessen", so die stolze Mama.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ameliajayneedwards