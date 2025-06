Frau will gerade Haus kaufen: Als sie Frage der Maklerin hört, verlässt sie empört den Raum

Diese ihrer Meinung nach völlig unangebrachte Frage hat Megan Gillman schon mehrfach in ihrem Leben gehört. Besser wird es dadurch für sie jedoch nicht.

Von Christian Norm

New York (USA) - Diese ihrer Meinung nach völlig unangebrachte Frage hat Megan Gillman (36) schon mehrfach in ihrem Leben gehört. Besser wird es dadurch für sie jedoch nicht. Dafür hat sich die Frau aus New York inzwischen ein wenig verbale Munition zurechtgelegt. Zuletzt wurde sie ausgerechnet kurz vor der Vertragsunterzeichnung für ihr neues Haus erneut mit der Frage konfrontiert. Nach einem Wortgefecht verließ Gillman empört den Raum.

Megan Gillman (36, r.) wollte ein Haus in New York (Symbolbild) kaufen, als eine Maklerin ihr eine Frage stellte, die sie für völlig unangebracht hielt. © Bildmontage: 123RF/viktoriiakokhanevych, TikTok/Screenshot/unfilteredlifecoach In einem TikTok-Video erklärte die New Yorkerin vergangenen Monat, was vorgefallen war. "Wann ist Ihr Entbindungstermin?", habe die Maklerin sie gefragt. Das Problem: Gillman war zu diesem Zeitpunkt gar nicht schwanger. "Wie bitte?!", habe sie gefragt. "Sind Sie schwanger?", habe die Maklerin daraufhin nachgehakt. Selbst als sie die Frage klar verneint habe, habe die Maklerin noch einmal nachgebohrt: "Haben Sie kürzlich ein Baby bekommen?" "Nein! Ich bin nur eine Frau, die ihr Gewicht zufällig in der Körpermitte trägt", habe sie erwidert. Kurioses Als Mutter von autistischem Jungen liest, was Kita über ihn schreibt, "zerspringt" ihr Herz Dann habe sie der Maklerin vorgeschlagen, diese Frage einfach niemandem mehr zu stellen. Anschließend sei sie aus dem Raum gegangen, so Gillman. Die Immobilie habe sie am Ende trotzdem gekauft. In einem Interview mit Newsweek hat die frischgebackene Hausbesitzerin diese Woche genauer erklärt, warum sie so empört gewesen ist.

Gillman erklärt in viralem TikTok-Video ihr Problem