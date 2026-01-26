Mann will endlich wieder volles Haar haben: Was Friseur aus ihm macht, bringt ihn zum Staunen

England - Wo nichts ist, kann man nicht mehr groß frisieren. Das war auch Scott (50) aus England sonnenklar, als er sich einen Termin bei Rob Wood holte, der sich mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" auf Haarsysteme spezialisiert hat. Was Wood aus ihm machte, brachte den Kunden am Ende allerdings zum Staunen.

Scott (50) gehört nicht zu denen, die wegen ihrer Glatze schlechte Laune haben. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Nein, Scott zählt mit Sicherheit nicht zu den Männern, die schon seit Ewigkeiten unter ihrer Glatze leiden. Ganz im Gegenteil: In dem neuen TikTok-Video von Novo Cabelo Hair zeigt sich der Brite gut gelaunt. Auch Rob Wood ist bester Stimmung.

"Ich möchte wissen, wie ich mit vollem Haar aussehe", erklärt der 50-Jährige schließlich seinen Besuch. Es ist also die reine Neugier, die ihn in Woods Salon geführt hat.

Dieser erklärt Scott, dass er ein Haarsystem bekommt, das etwa drei bis vier Monate halten wird. Der Haken: Das gute Stück muss alle drei bis vier Wochen neu fixiert werden.

Auf Scott kommt also ein gewisser Aufwand zu, der natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Allein die Systeme kosten bei Wood umgerechnet 585 bis 750 Euro. Es ist also ein teurer Spaß, den sich der Kunde da gönnt.

Aber lohnt es sich wenigstens?