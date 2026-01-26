Mann will endlich wieder volles Haar haben: Was Friseur aus ihm macht, bringt ihn zum Staunen
England - Wo nichts ist, kann man nicht mehr groß frisieren. Das war auch Scott (50) aus England sonnenklar, als er sich einen Termin bei Rob Wood holte, der sich mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" auf Haarsysteme spezialisiert hat. Was Wood aus ihm machte, brachte den Kunden am Ende allerdings zum Staunen.
Nein, Scott zählt mit Sicherheit nicht zu den Männern, die schon seit Ewigkeiten unter ihrer Glatze leiden. Ganz im Gegenteil: In dem neuen TikTok-Video von Novo Cabelo Hair zeigt sich der Brite gut gelaunt. Auch Rob Wood ist bester Stimmung.
"Ich möchte wissen, wie ich mit vollem Haar aussehe", erklärt der 50-Jährige schließlich seinen Besuch. Es ist also die reine Neugier, die ihn in Woods Salon geführt hat.
Dieser erklärt Scott, dass er ein Haarsystem bekommt, das etwa drei bis vier Monate halten wird. Der Haken: Das gute Stück muss alle drei bis vier Wochen neu fixiert werden.
Auf Scott kommt also ein gewisser Aufwand zu, der natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Allein die Systeme kosten bei Wood umgerechnet 585 bis 750 Euro. Es ist also ein teurer Spaß, den sich der Kunde da gönnt.
Aber lohnt es sich wenigstens?
TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung von Scott
Geht man nach Scotts Reaktion, dann in jedem Fall. Als er sich nach dem Makeover erstmals im Spiegel sieht, kommt er aus dem Staunen kaum mehr heraus.
"Oh, wow, wow! Jesus, das sieht fantastisch aus. Das sieht echt gut aus. Ich hatte noch nie so viel Haar wie hier, oh mein Gott. Das könnte für die Leute ein Schock sein", platzt es aus ihm heraus.
Derweil fummelt er die ganze Zeit begeistert in den Haaren herum, kann selbst kaum glauben, dass er der Mann im Spiegel ist. Rob Wood lobt sich kurz darauf indirekt selbst, indem er seinem Gast bescheinigt, "so gut" auszusehen.
Scott kann sein Glück zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht richtig fassen: "Das ist verrückt!"
Die Freude dürfte sich allerdings ein wenig legen, wenn er irgendwann einmal eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt. Denn diese Art von Haaren geht wirklich ins Geld.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair