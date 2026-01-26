Nach neunter Verlobung: Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet! Ihren Mann kennt sie erst wenige Tage
Dubai - Positiv gedacht könnte man sagen: Wenn es passt, dann passt es! So heiratete Katie Price (47) am Wochenende ihren neuen Ehemann nur wenige Tage nach ihrem ersten Treffen. Andererseits könnte man meinen: Nach drei gescheiterten Ehen und zuvor acht Verlobungen wäre etwas mehr Zurückhaltung vielleicht angemessener gewesen.
TV-Star, Unternehmerin und Ex-Playboy-Model war die Britin schon - doch in den vergangenen Jahren machte sie vor allem wegen ihres turbulenten Privatlebens und ihrer unzähligen Beauty-Eingriffe Schlagzeilen.
So auch in diesen Tagen, denn die Fünffach-Mama hat überraschend zum vierten Mal geheiratet! Auf Instagram postete sie in ihrer Story mehrere Fotos von ihrem Gatten, beschrieb ihren Mann und sich dabei als "glücklichstes" Ehepaar.
Wie die britische Sun berichtet, heiratete Price den Geschäftsmann Lee Andrews am Wochenende in Dubai. Freunde und Familie waren bei der Blitzhochzeit nicht anwesend! Ihre Familie soll noch nicht einmal etwas von der Eheschließung geahnt haben.
"Kates Familie ist fassungslos", verriet ein Freund der Familie. "Dass sie sich direkt nach ihrer Ankunft in Dubai verlobt hat, war unglaublich." Doch es blieb nicht nur bei der Verlobung: "Dass sie ihn nun [...] geheiratet hat, ist noch schockierender."
Auf Instagram folgen der Britin 2,7 Millionen User
Familie weiß nichts über neuen Mann von Katie Price
Über den neuen Mann an der Seite der Britin weiß die Familie nichts, "Sie hat viele Fragen zu beantworten, wenn sie nach Hause kommt."
Auch Price selbst weiß wahrscheinlich nicht besonders viel über Andrews, so sollen die beiden sich laut Sun etwa eine Woche vor ihrer Hochzeit zum ersten Mal getroffen haben. Zumindest online sollen sie aber schon etwas länger Kontakt miteinander gehabt haben.
"Es geht alles sehr schnell, und [ihre Verwandten] machen sich Sorgen um Kates psychische Verfassung", heißt es im Bericht der Sun. "Im Moment herrscht totales Chaos und niemand hat eine Ahnung, was vor sich geht."
Titelfoto: Montage: Instagram/katieprice