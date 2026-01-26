Nach neunter Verlobung: Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet! Ihren Mann kennt sie erst wenige Tage

Dubai - Positiv gedacht könnte man sagen: Wenn es passt, dann passt es! So heiratete Katie Price (47) am Wochenende ihren neuen Ehemann nur wenige Tage nach ihrem ersten Treffen. Andererseits könnte man meinen: Nach drei gescheiterten Ehen und zuvor acht Verlobungen wäre etwas mehr Zurückhaltung vielleicht angemessener gewesen.

Katie Price (47) und ihr frischgebackener Ehemann Lee Andrews. © Montage: Instagram/katieprice

TV-Star, Unternehmerin und Ex-Playboy-Model war die Britin schon - doch in den vergangenen Jahren machte sie vor allem wegen ihres turbulenten Privatlebens und ihrer unzähligen Beauty-Eingriffe Schlagzeilen.

So auch in diesen Tagen, denn die Fünffach-Mama hat überraschend zum vierten Mal geheiratet! Auf Instagram postete sie in ihrer Story mehrere Fotos von ihrem Gatten, beschrieb ihren Mann und sich dabei als "glücklichstes" Ehepaar.

Wie die britische Sun berichtet, heiratete Price den Geschäftsmann Lee Andrews am Wochenende in Dubai. Freunde und Familie waren bei der Blitzhochzeit nicht anwesend! Ihre Familie soll noch nicht einmal etwas von der Eheschließung geahnt haben.

"Kates Familie ist fassungslos", verriet ein Freund der Familie. "Dass sie sich direkt nach ihrer Ankunft in Dubai verlobt hat, war unglaublich." Doch es blieb nicht nur bei der Verlobung: "Dass sie ihn nun [...] geheiratet hat, ist noch schockierender."