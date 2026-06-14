Mann entdeckt alte Freundin nach 40 Jahren auf Facebook: Was dann passiert, lässt Herzen rasen
Georgia (USA) - Das ist wahre Romantik! Fred Ross war vor gut 40 Jahren mächtig in seine Highschool-Flamme Maretta verliebt. Das Paar aus dem US-Bundesstaat Georgia verlor sich nach dem Abschlussball leider ziemlich schnell aus den Augen – auch weil Maretta wegzog. Doch Fred konnte seine Jugendliebe nie vergessen. So suchte er vor einigen Jahren auf Facebook nach ihr – und wurde fündig.
Kaum hatte der US-Amerikaner sie entdeckt, schrieb er sie auch schon an – und bewies ein gutes Timing. "Ich war mein ganzes Erwachsenenleben lang verheiratet gewesen", sagte Maretta in diesem Monat in einem Interview mit WALB News 10.
Als Fred sich meldete, war ihre Scheidung allerdings schon seit sechs Jahren durch. Er selbst hatte ebenfalls eine langjährige Ehe inklusive Trennung hinter sich. Beide hatten Kinder.
Als Maretta von Fred hörte, befand sie sich in einer traurigen Lebensphase. Sie fühlte sich verloren, wusste nicht, wie ihr nächstes Lebenskapitel aussehen sollte.
Allerdings wollte sie auch nicht einfach so mit Fred telefonieren. Stattdessen wählte die US-Amerikanerin einen Umweg.
Maretta und Fred Ross teilen Lovestory auch auf Instagram
Maretta hatte genau wie Fred noch einen recht guten Kontakt zu ihrem gemeinsamen, alten Freund Todd. "Ich kontaktierte Todd und fragte: 'Soll ich ihm meine Nummer geben? Wie ist er heute? Ich kenne ihn ja gar nicht mehr'", erklärte sie dem US-Magazin.
Doch Todd hatte keinerlei Bedenken. Daher klingelte rund eine Stunde später Marettas Telefon. Das Gespräch war "einfach irgendwie leicht", sagte sie.
Fred wiederum erklärte, dass er nach seiner Scheidung auf "die Richtige" gewartet habe. Bereits nach dem Telefonat sei ihm klar gewesen, dass er gefunden, wonach er gesucht habe.
Schließlich kam es zum ersten Date. "Es war wunderbar", sagte Maretta und fügte hinzu: "Wir haben einfach geredet und geredet und geredet – wir haben uns wirklich noch einmal neu kennengelernt."
Vor knapp drei Jahren läuteten die Hochzeitsglocken. Im Juli 2026 jährt sich dieser Tag – Fred und Maretta sind angekommen. Das Fazit der glücklichen Ehefrau: "Gib die Liebe niemals auf!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/msmarettaj