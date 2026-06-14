14.06.2026 19:08 Mann entdeckt alte Freundin nach 40 Jahren auf Facebook: Was dann passiert, lässt Herzen rasen

Fred Ross war vor rund 40 Jahren mächtig in seine Highschool-Flamme Maretta verliebt. Erst nach all der Zeit wurde klar: Alte Liebe rostet nicht.

Von Christian Norm

Georgia (USA) - Das ist wahre Romantik! Fred Ross war vor gut 40 Jahren mächtig in seine Highschool-Flamme Maretta verliebt. Das Paar aus dem US-Bundesstaat Georgia verlor sich nach dem Abschlussball leider ziemlich schnell aus den Augen – auch weil Maretta wegzog. Doch Fred konnte seine Jugendliebe nie vergessen. So suchte er vor einigen Jahren auf Facebook nach ihr – und wurde fündig.

Highschool-Liebe: Maretta und Fred waren vor gut 40 Jahren für eine kurze Phase liiert. (Archivfoto) © Instagram/Screenshot/msmarettaj Kaum hatte der US-Amerikaner sie entdeckt, schrieb er sie auch schon an – und bewies ein gutes Timing. "Ich war mein ganzes Erwachsenenleben lang verheiratet gewesen", sagte Maretta in diesem Monat in einem Interview mit WALB News 10. Als Fred sich meldete, war ihre Scheidung allerdings schon seit sechs Jahren durch. Er selbst hatte ebenfalls eine langjährige Ehe inklusive Trennung hinter sich. Beide hatten Kinder. Als Maretta von Fred hörte, befand sie sich in einer traurigen Lebensphase. Sie fühlte sich verloren, wusste nicht, wie ihr nächstes Lebenskapitel aussehen sollte. Kurioses Mann kauft herrenlosen Koffer: Als Erstes fällt ihm darin eine Geldbörse auf Allerdings wollte sie auch nicht einfach so mit Fred telefonieren. Stattdessen wählte die US-Amerikanerin einen Umweg.

Maretta und Fred Ross teilen Lovestory auch auf Instagram