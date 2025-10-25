Mann erhält Toupet: Was er danach gesteht, kommt völlig unerwartet

Pez trug ein Geheimnis mit sich herum, als er sich von Novo-Cabelo-Chef Rob Wood ein Toupet anfertigen ließ. Am Ende platzte es aus ihm heraus.

Von Christian Norm

England - Bei manchen Männern scheint es, als würden die Haare mit den Jahren von der oberen zur unteren Kopfhälfte wandern. Pez (46) ist einer von ihnen. Er hat zwar eine Glatze, dafür aber einen voluminösen Vollbart. Um auch oben wieder etwas auf dem Kopf vorweisen zu können, wandte sich der Brite kürzlich an den Toupet-Experten Rob Wood. Im Salon des Gründers von "Novo Cabelo Hair" in England sollte es dann schon bald sehr emotional werden.

Pez (46) trägt während seines Umstylings ein bitteres Geheimnis mit sich herum. © TikTok/Screenshot/novocabelohair In einem Anfang Oktober auf TikTok viral gegangenen Video geht es zunächst nur um Pez' Beweggründe, sich erstmals ein Haarteil anfertigen zu lassen. "Ich habe schon mit 16 angefangen, Haare zu verlieren", erklärt der inzwischen 46-Jährige in dem Clip. "Ich habe es schon bald einfach abrasiert", fährt er fort. Pez ist also schon seit jungen Jahren ein Glatzenträger. Dass sich daran in diesem Moment etwas ändern soll, macht ihn sehr nervös, wie er zugibt. "Ganz offensichtlich wird es eine große Veränderung sein", ist sich der Gast sicher. Rob Wood schreitet daraufhin zur Tat. Nach einem Schnitt sitzt Pez bereits mit vollem Haar vorm Spiegel. Er selbst darf sich das fertige Resultat erst jetzt ansehen. Seine Reaktion spricht Bände!

Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung