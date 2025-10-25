Mann erhält Toupet: Was er danach gesteht, kommt völlig unerwartet
England - Bei manchen Männern scheint es, als würden die Haare mit den Jahren von der oberen zur unteren Kopfhälfte wandern. Pez (46) ist einer von ihnen. Er hat zwar eine Glatze, dafür aber einen voluminösen Vollbart. Um auch oben wieder etwas auf dem Kopf vorweisen zu können, wandte sich der Brite kürzlich an den Toupet-Experten Rob Wood. Im Salon des Gründers von "Novo Cabelo Hair" in England sollte es dann schon bald sehr emotional werden.
In einem Anfang Oktober auf TikTok viral gegangenen Video geht es zunächst nur um Pez' Beweggründe, sich erstmals ein Haarteil anfertigen zu lassen.
"Ich habe schon mit 16 angefangen, Haare zu verlieren", erklärt der inzwischen 46-Jährige in dem Clip. "Ich habe es schon bald einfach abrasiert", fährt er fort.
Pez ist also schon seit jungen Jahren ein Glatzenträger. Dass sich daran in diesem Moment etwas ändern soll, macht ihn sehr nervös, wie er zugibt. "Ganz offensichtlich wird es eine große Veränderung sein", ist sich der Gast sicher.
Rob Wood schreitet daraufhin zur Tat. Nach einem Schnitt sitzt Pez bereits mit vollem Haar vorm Spiegel. Er selbst darf sich das fertige Resultat erst jetzt ansehen. Seine Reaktion spricht Bände!
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung
Pez reißt die Augen weit auf, hält sich die Hand vor den Mund. "Oh mein Gott! Ich kann es nicht sagen, aber sorry, Jesus!", platzt es aus dem frischen Toupet-Träger heraus.
Kurz darauf überschüttet er seinen Haar-Experten mit Lob: "Oh, Robert, es ist großartig. Mir fehlen die Worte." Doch nach all der Euphorie wechselt Pez plötzlich das Thema, wird sehr ernst: "Ich habe dir etwas noch nicht erzählt."
Dann sagt er es einfach: "Gestern habe ich meine Mom verloren!" Wood macht daraufhin große Augen: "Oh, das hast du?!" "Ja, habe ich", antwortet Pez, der beginnt, mit den Tränen zu ringen.
Während er Wood erklärt, dass seine Mutter dieses Ergebnis geliebt hätte, macht der Unternehmer immer größere Augen. "Ich wollte den Termin canceln - und sie sagte: 'Bitte, mach das nicht'", erklärt Pez. Er habe eigentlich gar nichts dazu sagen wollen, um keinen Schatten auf sein Umstyling zu werfen.
Wood hakt darum lieber noch einmal nach: "War es die richtige Entscheidung?" "Ja, es sieht großartig aus", bestätigt sein Gast.
Auch die Idee, das Video zu veröffentlichen, hat sich als treffsicher erwiesen. 1,4 Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen - ein großer Erfolg für Wood.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair