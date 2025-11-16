Mann flippt aus, als er Haare nach sieben Jahren abschneiden lässt: "Bin ich das?!"

Richmond (Virginia) - Wer sich seine Haare über Jahre nicht schneiden lassen hat, muss bei Thai Nguyen einen gewissen Spott aushalten können. Der Haar-Influencer aus Richmond, Virginia, hatte kürzlich mal wieder einen solchen "Kandidaten" bei sich zu Gast, der sein Haupthaar sieben Jahre lang sprießen lassen hatte. Nguyen brandmarkte seinen Kunden direkt als Jesus. Doch der nahm es zum Glück mit Humor.

Sieben Jahre lang hat dieser junge Mann seine Haare nicht schneiden lassen. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

In einem Video, das diesen Monat auf TikTok veröffentlicht wurde, sind die beiden Männer bei einem launigen Gespräch zu sehen. Doch schnell wird klar: Beim Gast ist einiges im Argen.

"Ich habe eine Weile mit einem Girl gedatet. Sie hat es wirklich gemocht", womit er wohl sein langes Haar meint. "Aber wir haben uns vor einem Jahr getrennt", erzählt der Kunde seinem Friseur.

Danach habe er die Haare weiter wachsen lassen. "Ich wollte einfach die richtige Person finden, die es wirklich hinbekommt", erklärt er Nguyen. Der fühlt sich direkt geehrt, hält sich stolz die Hand aufs Herz.

Klar ist: Die Haare müssen endlich ab. Aber wohin genau soll die Reise gehen?