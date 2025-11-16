Mann flippt aus, als er Haare nach sieben Jahren abschneiden lässt: "Bin ich das?!"
Richmond (Virginia) - Wer sich seine Haare über Jahre nicht schneiden lassen hat, muss bei Thai Nguyen einen gewissen Spott aushalten können. Der Haar-Influencer aus Richmond, Virginia, hatte kürzlich mal wieder einen solchen "Kandidaten" bei sich zu Gast, der sein Haupthaar sieben Jahre lang sprießen lassen hatte. Nguyen brandmarkte seinen Kunden direkt als Jesus. Doch der nahm es zum Glück mit Humor.
In einem Video, das diesen Monat auf TikTok veröffentlicht wurde, sind die beiden Männer bei einem launigen Gespräch zu sehen. Doch schnell wird klar: Beim Gast ist einiges im Argen.
"Ich habe eine Weile mit einem Girl gedatet. Sie hat es wirklich gemocht", womit er wohl sein langes Haar meint. "Aber wir haben uns vor einem Jahr getrennt", erzählt der Kunde seinem Friseur.
Danach habe er die Haare weiter wachsen lassen. "Ich wollte einfach die richtige Person finden, die es wirklich hinbekommt", erklärt er Nguyen. Der fühlt sich direkt geehrt, hält sich stolz die Hand aufs Herz.
Klar ist: Die Haare müssen endlich ab. Aber wohin genau soll die Reise gehen?
TikTok-Video zeigt die kuriose Verwandlung
Dem jungen US-Amerikaner schwebt ein sogenannter "Modern Mullet" vor, auf Deutsch: ein moderner Vokuhila. Dann soll es auch endlich wieder mit dem Dating klappen: "Das ist wirklich eine große Motivation, das hier zu machen", so der Gast.
"Willst du noch ein paar letzte Worte sagen, bevor wir beginnen?", will Nguyen wissen. Doch sein Kunde hat für seinen Geschmack genug geredet: "Nein, lass uns starten!"
Nach einem harten Schnitt ist der Vokuhila fertig. Erst jetzt darf der Gast einen Blick in den Spiegel riskieren. Der erste Eindruck sitzt: "Oh mein Gott, Bro. Bin das ich?!", fragt er erschlagen.
Zu Nguyens Glück fügt er schnell hinzu: "Es ist perfekt! Das ist genau das, was ich wollte!" Der Friseur kann also aufatmen. Zudem kann er sich über die weiteren Worte seines Kunden freuen. Denn der empfiehlt allen Unentschlossenen, einen Termin bei Nguyen zu machen.
