Mann fühlt sich traumatisiert, weil er bei Geburt zuguckt, und verlangt Milliarden-Entschädigung

Melbourne (Australien) - Ein Mann in Australien hat ein Krankenhaus auf eine Milliarde Dollar (939 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt mit der Begründung, er habe sich eine "psychische Erkrankung" zugezogen, weil er die Geburt seines Kindes beobachtete.

Laut Statistischem Bundesamt haben 2021 rund 237.000 Frauen per Kaiserschnitt entbunden – damit ist fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus in Deutschland durch einen Kaiserschnitt erfolgt. © 123rf.com/gpointstudio

Die Ehefrau von Anil Koppula brachte am 20. Januar 2018 im Royal Women's Hospital in Melbourne per Kaiserschnitt ein gesundes Baby zur Welt. Zuvor sei der werdende Vater seinen Angaben zufolge "ermutigt" worden, bei der Geburt dabei zu sein. Er willigte ein.

Dabei habe er auch die inneren Organe und Blut seiner Frau gesehen, was seiner Meinung nach den Ausbruch einer Psychose verursachte, berichtet The Independent.

Mehrere Jahre nach der Geburt hat der offenbar noch immer traumatisierte Koppula Klage gegen das Krankenhaus eingereicht, weil es damals gegen die Fürsorgepflicht verstoßen habe und ihm deshalb Schadensersatz zahlen müsse.

Zudem sei seine Ehe infolge des für ihn schockierenden Vorfalls zerbrochen.

Die betroffene Klinik bestritt, die Fürsorgepflicht verletzt zu haben und wies auch Behauptungen zurück, dass sich Koppula in irgendeiner Form aufgrund des tragischen Geburtsvorgangs psychische Schäden zugezogen habe.