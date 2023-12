Mann gibt sich als Bahn-Mitarbeiter aus und will beim Lokführer mitfahren

Ansbach - In Mittelfranken hat sich ein junger Mann als Bahn-Mitarbeiter ausgegeben und sich so eine Fahrt im Zugführerstand erschlichen.

Bundespolizisten nahmen den falschen Bahn-Mitarbeiter in Empfang. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der 19-Jährige am Freitag als Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Würzburg in den Zug nach Ansbach.

Er gab gegenüber dem Lokführer an, ein Zugbegleiter zu sein, seine dunkelblaue Weste mit einem Serviceschild der DB Service Restauration trug zur Überzeugung bei.

Der Lokführer (24) ließ daraufhin den vermeintlichen Kollegen im Führerstand mitfahren - doch während der Fahrt kamen ihm Zweifel an der Geschichte.

Er alarmierte deshalb die eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Gegenüber den Beamten beharrte der 19-Jährige darauf, Auszubildender bei der Deutschen Bahn im Restaurantbereich zu sein.

Allerdings trug er außer der Weste keine weiteren Uniformteile und konnte auch keinen Konzernausweis vorlegen. Der Verdacht, dass er nicht bei der Deutschen Bahn angestellt war, erhärtete sich. Bei seiner Konfrontation ging der 19-Jährige dazu über, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Eine Fahrkarte konnte er übrigens vorweise - die berechtigte ihn aber nicht zur Mitfahrt im Führerstand.