Mann hat nach Penis-Vergrößerung geschwollene Genitalien: Dann kommt er auf eine ganz blöde Idee

Der Thailänder, der nach seinem Eingriff eine Gefängnisstrafe absitzen musste, brach am Samstag aus einem Krankenhaus in Thailand aus. Das berichtete die Daily Mail.

Der 37-jährige, der wegen Diebstahl inhaftiert wurde, kam demnach am 6. Dezember in ein Krankenhaus in der thailändischen Provinz Chonburi.

Der kuriose Grund: Seine Genitalien waren schmerzhaft angeschwollen. Eine Folge der Penisvergrößerungsspritzen, die er kurz vor seiner Gefängniszeit erhalten hatte.

Trotz offenbar ernsthafter Schmerzen legte der 37-Jährige eine filmreife Flucht hin. Dem Bericht nach schmuggelte seine Freundin eine Stahlschere in das Krankenhaus, womit er seine Fesseln auftrennte.

Dann filmten Überwachungskameras seinen würdelosen Abgang: mit einem Katheter am Penis humpelte der Mann über den Flur in die vorläufige Freiheit.