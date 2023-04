Als User sehen, wie die neue Frau dieses Vaters aussieht, bleibt ihnen die Spucke weg!

Gilbert (Arizona, USA) - Dass Männer ein Beuteschema haben, ist kein Geheimnis. Unangenehm wird es nur, wenn sich jemand nach seiner Scheidung eine neue Partnerin sucht, die nicht seiner Ex-Freundin ähnelt, sondern seiner Tochter. Gibt's nicht? Oh doch ...

Doch dann ließ sich Chris von der Mutter seiner drei Kinder scheiden und es entwickelte sich eine Romanze zwischen den beiden. Zwischen ihnen wäre etwas "super Besonderes" entstanden, was er noch nie zuvor gespürt habe, erklärt der 44-Jährige heute.

Der US-Amerikaner merkte schnell, dass sein Herz für die neue Angestellte schlug, während Savana eigentlich kein Interesse an einer Beziehung hatte.

Die beiden lernten sich in Gilbert kennen, wo die 28-Jährige als Friseurin in Chris' Salon "Awsum" anfing zu arbeiten.

Im US-amerikanischen Arizona wohnt Chris Chapin mit seiner Familie. Seit vier Jahren gibt es eine neue Frau an der Seite des 44-Jährigen: Savana.

Solche Aussagen sind für die 28-jährige Mutter natürlich mehr als unangenehm. "Es hat einen massiven Tornado negativer Kommentare ausgelöst", sagt Savana und meint eines ihrer Videos, in dem sie sich mit ihrer Stieftochter gefilmt hatte.

Auf ihrem TikTok-Account thematisiert Savana vor allem das Leben in ihrer Patchwork-Familie und die Beziehung zu ihrer wenige Jahre jüngeren Stieftochter "Tizzi".

Glücklicherweise akzeptiert und mag die 21-Jährige heute die Frau an der Seite ihres Vaters. "Jetzt sind wir beste Freunde und sie ist meine kleine rechte Hand", freut sich Savana.

Auch Savanas zukünftige Stieftochter Tizziana war alles andere als begeistert von Papas neuer Freundin: "Tizzi war ursprünglich sehr verärgert", erklärt Savana gegenüber New York Post .

Doch die Familie will sich nicht von den fiesen Sprüchen anderer herunterziehen lassen. "Wir sind nur eine große Familie und es spielt keine Rolle, was jemand sagt. Wir sind glücklich und nur das zählt", so die 28-Jährige.