Gast fällt aus allen Wolken, als er sieht, was Kellner ihm berechnet hat

Reddit - Der Restaurantbesuch eines Mannes mündete in einem wochenlangen Streit mit dem Betreiber, nachdem der Gast gesehen hatte, was ihm heimlich auf der Rechnung abgerechnet worden war.

In einem Restaurant wurde einem Gast heimlich ein Trinkgeld von 180 Dollar untergeschoben. © Screenshot/Reddit/U/Neither-Trip-4610

Der Mann, der sich auf Reddit "Neither-Trip-4610" nennt, hatte in einem Beitrag erzählt, dass ihm bei der Restaurantrechnung von 93,09 Dollar (umgerechnet etwa 79 Euro) ein Trinkgeld von 180 Dollar (rund 152 Euro) draufgeschlagen worden war - und das alles ohne sein Wissen!

Im Lokal hatte er ein halbes Hähnchen, einen Burger, Käse und zwei Flaschen Wein bestellt.

Auf Reddit schreibt er, dass er in einem Restaurant eines "großen Hotels" gegessen hatte und er etwas geschockt war, als er am Ende 273,09 Dollar blechen musste.

Später bemerkte er dann, dass der Kellner das horrende Bedienungsgeld dreister Weise selbst auf der Rechnung eingetragen hatte. "Es dauerte einen Monat, in dem ich mich mit der Hotelkette herumgeärgert habe, um das zu klären", erklärt User "Neither-Trip-4610". Die Kopie der Restaurantrechnung sei zudem merkwürdigerweise "verloren gegangen".

Der Gast nahm die Sache schließlich selbst in die Hand und machte den Hoteldirektor auf LinkedIn ausfindig, wo er ihm mit einer Anzeige drohte. Plötzlich habe man ihm das Geld "schnell zurückerstattet".