Restaurant-Gast bestellt Bloody Mary: Was er bekommt, macht nicht nur ihn sprachlos

New Orleans (Louisiana, USA) - Warum denn nicht? Nicholas Beedles (34) aus Florida war kürzlich als Tourist in New Orleans unterwegs, als er in einem Restaurant eine Bloody Mary bestellte. Auf die Frage der Kellnerin, ob er nicht lieber gleiche eine "Ultimate Bloody Mary" haben wolle, antwortete Beedles mit einem neugierigen "Ja". Doch was er dann bekam, machte nicht nur ihn sprachlos, sondern auch manch einen TikTok-User.

Bei dieser Bloody Mary war Nicholas Beedles (34) erst einmal sprachlos. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nowornevernick

In dem entsprechenden Video, das seit Mitte Februar viral geht, ist das "Monstrum" zu sehen. In dem kuriosen Clip zeigt sich Beedles kurz verdutzt im Selfie-Format - und dann seinen "Drink".

Dieser ist allerdings mehr vollwertige Mahlzeit als Getränk. Genau genommen muss man zweimal hinschauen, um die Bloody Mary überhaupt zu entdecken.

Darauf stecken nämlich unter anderem frittierte Garnelen, Oliven, Zwiebelringe und eine ganze Softshell-Krabbe. Dabei wirken die Oliven wie die "Augen" des "Wesens", das auf der Bloody Mary sitzt.

Kein Wunder, dass diese Auswüchse auf TikTok für beste Stimmung sorgen. 3,6 Millionen Klicks sind seit dem 13. Februar zusammengekommen. Das Ganze wird mit mehr als 680.000 Likes garniert.

Nach diesem Fauxpas legte Beedles jetzt ein "Geständnis" gegenüber Newsweek ab.