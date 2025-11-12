Mann mit gigantischer Eistüte unterwegs: Dann schreitet die Polizei ein

Magdeburg/Burg - Am Montag machten Polizisten in Burg bei Magdeburg eine seltsame Beobachtung.

Der Dieb musste die gigantische Eistüte an die Polizisten abgeben. © Polizeiinspektion Stendal

Einige Beamte waren gegen 22 Uhr mit der Videoüberwachung in der Schartauer Straße beschäftigt, wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte.

Plötzlich fiel ihnen ein Mann auf, der eine riesige Eistüte mit sich herumtrug.

Die Beamten beschlossen, den Mann nach seiner ungewöhnlichen Begleitung zu befragen.

Der 37-Jährige gestand darauf, den Aufsteller in Magdeburg geklaut zu haben.