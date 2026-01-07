Mann plant perfekten Antrag - was dann passiert, erschüttert beide zutiefst

Boyne Falls (USA) - Eins steht fest: Der Heiratsantrag eines Mannes aus Michigan wird für ihn und seine Liebste für immer unvergesslich bleiben - allerdings aus einem eher ärgerlichen Grund. Dabei klang der Plan des zukünftigen Bräutigams eigentlich äußerst gut durchdacht ...

Bei einem Antrag auf einer Hängebrücke in Michigan ging dem zukünftigen Bräutigam plötzlich der Ring verloren. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/boyne.mountain

Als Trevor Van Camp sich dazu entschloss, seiner Partnerin Danielle Jenkins die alles entscheidende Frage zu stellen, wusste er sofort, wo der besondere Moment stattfinden sollte: an der SkyBridge Michigan. Davon hatte Danielle ihm zuvor immer wieder verzückt TikTok-Videos geschickt.

Der US-Amerikaner buchte also heimlich ein Wochenende in Boyne Falls und überraschte seine Liebste mit dem Ausflug. "Sie wollte das unbedingt machen", erklärt Trevor in einem Interview mit dem "Boyne Mountain Resort", wo sie übernachtet hatten.

Während ihres Aufenthalts lotste er sie eines Abends unter dem Vorwand eines Spaziergangs zur beleuchteten Hängebrücke, die zwischen zwei Berggipfeln gespannt ist. "Ich habe Höhenangst, das war also nur für sie", gibt der zukünftige Bräutigam zu.

Als sie dann für ein Foto stoppten, ging Trevor vor Danielle auf die Knie, um ihr einen Antrag zu machen. Doch die heftige Nervosität des jungen Mannes führte dazu, dass ihm der Ring beim Herausnehmen aus der Schachtel aus den Fingern glitt.

Das Schmuckstück fiel durch das Metallgitter der Brücke und stürzte 36 Meter in die Tiefe, wo eine dicke Schneedecke den Boden bedeckte.