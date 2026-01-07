Mann plant perfekten Antrag - was dann passiert, erschüttert beide zutiefst
Boyne Falls (USA) - Eins steht fest: Der Heiratsantrag eines Mannes aus Michigan wird für ihn und seine Liebste für immer unvergesslich bleiben - allerdings aus einem eher ärgerlichen Grund. Dabei klang der Plan des zukünftigen Bräutigams eigentlich äußerst gut durchdacht ...
Als Trevor Van Camp sich dazu entschloss, seiner Partnerin Danielle Jenkins die alles entscheidende Frage zu stellen, wusste er sofort, wo der besondere Moment stattfinden sollte: an der SkyBridge Michigan. Davon hatte Danielle ihm zuvor immer wieder verzückt TikTok-Videos geschickt.
Der US-Amerikaner buchte also heimlich ein Wochenende in Boyne Falls und überraschte seine Liebste mit dem Ausflug. "Sie wollte das unbedingt machen", erklärt Trevor in einem Interview mit dem "Boyne Mountain Resort", wo sie übernachtet hatten.
Während ihres Aufenthalts lotste er sie eines Abends unter dem Vorwand eines Spaziergangs zur beleuchteten Hängebrücke, die zwischen zwei Berggipfeln gespannt ist. "Ich habe Höhenangst, das war also nur für sie", gibt der zukünftige Bräutigam zu.
Als sie dann für ein Foto stoppten, ging Trevor vor Danielle auf die Knie, um ihr einen Antrag zu machen. Doch die heftige Nervosität des jungen Mannes führte dazu, dass ihm der Ring beim Herausnehmen aus der Schachtel aus den Fingern glitt.
Das Schmuckstück fiel durch das Metallgitter der Brücke und stürzte 36 Meter in die Tiefe, wo eine dicke Schneedecke den Boden bedeckte.
Ring geht bei Antrag auf Brücke verloren
Das Paar war völlig schockiert: "Wir waren kurz in Panik, dann sahen wir uns an und sagten: 'Wir müssen ihn finden'", erinnert sich Trevor. Nachdem sie die Erlaubnis des Resorts erhalten hatten, stapften sie den Abhang hinunter und suchten über zwei Stunden lang nach dem Verlobungsring. Dabei setzten sie auch den Metalldetektor eines Angestellten ein.
Doch das Glück war zunächst nicht auf ihrer Seite, und der Ring blieb verschollen.
Pat Harper, der Nachtschichtleiter der Schneekanonenbrigade, erklärte sich schließlich bereit, dem völlig durchgefrorenen Pärchen zu helfen. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen durchkämmte er die Gegend und wurde schließlich fündig. Auf einer Schneefläche gab sein Metalldetektor plötzlich ein Signal ab, und Harper grub sich im Schnee bis zur Erde durch und entdeckte dort den Rand des Schmuckstücks.
Währenddessen hatten Danielle und Trevor bereits ihre Koffer gepackt, um frustriert abzureisen - und einen neuen Ring zu kaufen. Diesen Plan verwarfen sie, als sie die glückliche Nachricht von Pat Harper erreichte. "Wir kamen im Resort an, und Trevor konnte mir endlich den Ring anstecken", freut sich die zukünftige Braut. Der Fremde hätte ihren "Tag gerettet".
Wenn die Hochzeit gefeiert wurde, will das Paar unbedingt an den Ort zurückkehren, an dem alles begann. Dann aber hoffentlich ohne ein weiteres Malheur ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/boyne.mountain