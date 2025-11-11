Frau lehnt Einladung zum gemeinsamen Duschen ab: Dann hört sie plötzlich ein Geräusch aus dem Bad
South Carolina (USA) - Ein Mann aus den USA sorgte mit seiner Reaktion auf die Ablehnung seiner Partnerin im Internet für Millionen Klicks.
Cristina Bedoya aus South Carolina hatte nicht damit gerechnet, was sie auslösen würde, als sie an jenem Tag im Oktober die Einladung ihres Ehemannes Spencer zum gemeinsamen Duschen ablehnte.
"Mein Mann Spencer war gerade aufgestanden, um Sport zu machen, und kam danach in unser Schlafzimmer", erinnert sich die 31-Jährige gegenüber Newsweek. "Er fragte mich, ob ich mit ihm duschen wolle, worauf ich verneinte, weil ich es mir im Bett gemütlich gemacht hatte."
Während ihr Nein für die US-Amerikanerin nur eine Kleinigkeit gewesen war, sorgte die Ablehnung bei ihrem Partner für weitaus stärkere Gefühle.
Kurz nachdem Spencer im Badezimmer verschwunden war, dröhnte plötzlich die Herzschmerz-Ballade "All by Myself" (zu Deutsch: "Ganz allein") von Celine Dion aus dem verschlossenen Raum. Der US-Amerikaner suhlte sich also förmlich in seinem angeblichen Schmerz.
Virales TikTok: Frau lehnt gemeinsames Duschen ab, ihr Mann reagiert köstlich!
"Ich musste lachen, also habe ich es mit meinem Handy aufgenommen und auf TikTok gepostet", so Cristina. Ihr Beitrag ging schnell viral und heimste bereits mehr als 2,6 Millionen Klicks ein.
Die Zuschauer feiern die humorvolle Beziehung zwischen der 31-Jährigen und ihrem Mann und berichteten von ähnlichen Situationen.
Nach ihrem viralen Hit und Tausenden Kommentaren erklärt Cristina: "Es ist so schön zu sehen, dass viele Menschen ähnliche Scherze in ihren eigenen Beziehungen machen!"
Titelfoto: Bildmontage/Screenhot/TikTok/titibelrob