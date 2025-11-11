Frau lehnt Einladung zum gemeinsamen Duschen ab: Dann hört sie plötzlich ein Geräusch aus dem Bad

South Carolina (USA) - Ein Mann aus den USA sorgte mit seiner Reaktion auf die Ablehnung seiner Partnerin im Internet für Millionen Klicks.

Nachdem eine US-Amerikanerin die Einladung ihres Mannes zum gemeinsamen Duschen abgelehnt hatte, wurde dieser witzig-theatralisch. © Bildmontage/Screenhot/TikTok/titibelrob

Cristina Bedoya aus South Carolina hatte nicht damit gerechnet, was sie auslösen würde, als sie an jenem Tag im Oktober die Einladung ihres Ehemannes Spencer zum gemeinsamen Duschen ablehnte.

"Mein Mann Spencer war gerade aufgestanden, um Sport zu machen, und kam danach in unser Schlafzimmer", erinnert sich die 31-Jährige gegenüber Newsweek. "Er fragte mich, ob ich mit ihm duschen wolle, worauf ich verneinte, weil ich es mir im Bett gemütlich gemacht hatte."

Während ihr Nein für die US-Amerikanerin nur eine Kleinigkeit gewesen war, sorgte die Ablehnung bei ihrem Partner für weitaus stärkere Gefühle.

Kurz nachdem Spencer im Badezimmer verschwunden war, dröhnte plötzlich die Herzschmerz-Ballade "All by Myself" (zu Deutsch: "Ganz allein") von Celine Dion aus dem verschlossenen Raum. Der US-Amerikaner suhlte sich also förmlich in seinem angeblichen Schmerz.