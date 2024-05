Mann telefoniert während Prozess in Auto, welches er gar nicht fahren dürfte

Ein Mann aus Michigan, dem der Führerschein abgenommen wurde, telefonierte während seines Prozesses aus seinem fahrenden Auto.

Von Anne-Sophie Mielke

Ann Arbor (Michigan/USA) - So viel Dummheit muss bestraft werden! Ein Mann, der per Video-Anruf an seiner eigenen Verhandlung teilnahm, fuhr währenddessen mit seinem Auto umher - obwohl ihm zuvor der Führerschein entzogen worden war.

Der Angeklagte Corey Harris (u.) saß während seiner Zoom-Gerichtsverhandlung in einem fahrenden Auto - ohne einen Führerschein zu besitzen. © Bildmontage/Screenshot/X/@CollinRugg Mitte Mai fand die Gerichtsverhandlung über Corey Harris in Ann Arbor statt. Im vergangenen Oktober wurde der US-Amerikaner laut Newsweek wegen Fahrens ohne Führerschein - der ihm zuvor abgenommen wurde - in Pittsfield Township angeklagt. Nun sollte Richter J. Cedric Simpson entscheiden, wie es mit Harris weitergehen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war dieser nämlich dank Kaution auf freiem Fuß. Am Prozess nahm der Beschuldigte nicht direkt teil, sondern schaltete sich per Zoom-Call zu. In einem Video, was das Gespräch zwischen Richter, Anwalt und Angeklagtem aufzeichnete, sieht man, wie Harris sein Smartphone in einem fahrenden Auto bediente. Als wäre die Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt nicht schon schlimm genug, vergaß Harris wohl völlig, weshalb er - wenn auch virtuell - vor Gericht erscheinen musste. Richter Simpson war berechtigterweise völlig verwirrt: "Mr. Harris, fahren Sie?", hört man ihn in der Zoom-Aufzeichnung fragen.

Clip wird zum "lustigsten Gerichtsvideo des Jahres" gekürt

Beschuldigter muss ins Gefängnis