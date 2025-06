Mann überrascht seine Frau zum Hochzeitstag, dann bricht Chaos aus

Überfordert steht Maurissa die ersten Minuten vor den prall gefüllten Regalen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/rissajay.fitdiary

Zu ihrem sechsten Hochzeitstag überrumpelte Sir J. Starks seine Angetraute mit einer seltenen Überraschung, die er glatt in einem Video auf TikTok festhielt und somit auch dort für ordentlich Aufregung sorgte.

Mitten in einem Sephora-Shop verkündet der US-Amerikaner, dass seine Frau anlässlich des Ehrentages sechs Minuten lang Zeit habe, alles in dem Make-up-Store zu kaufen, was sie wolle.

Zunächst steht Maurissa Starks wie erstarrt in dem Laden, aber als sie sieht, wie ihr Mann sogar einen Countdown startet, gibt es kein Halten mehr! Sofort rennt sie durch die Gänge, zielstrebig zum ersten Regal.

Doch auch die Verkäuferinnen reagieren blitzschnell und eilen Maurissa tatkräftig zur Hilfe. Einkaufskörbe werden gereicht, Informationen ausgetauscht - dazwischen eine gehetzt wirkende Maurissa.

Innerhalb der sechs Minuten rennt sie von einem Regal zum nächsten, immer auf der Suche, was sie in der wenigen Zeit einsacken kann.