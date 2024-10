Mann übt auf TikTok für Fahndungsfoto - was ein Jahr später passiert, sorgt für Gänsehaut

Im Mai 2023 scherzte er noch über ein mögliches Fahndungsfoto. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mr.pradaofficial (2)

Doch was war überhaupt passiert? Im Mai 2023 ging ein kurzer Clip online, in dem Mr Prada, wie sich Thomas auf der Social-Media-Plattform nennt, vor der Kamera posierte.

Dazu schrieb er: "Ich probe schon mal für mein Fahndungsfoto, denn in diesem Jahr könnte jemand Gott antreffen, wenn er mir zu sehr auf den Zeiger geht."

Zwar war dieses Video lustig gemeint, hinterlässt jetzt, etwa ein Jahr später, allerdings einen bitteren Beigeschmack.

Wieso? Weil nun ein genau solches Verbrecherbild von Thomas geschossen wurde – in einem Polizeirevier. Nachdem er festgenommen worden ist. Wegen Mordes.

Ja, Ihr habt richtig gelesen! Nachdem er auf TikTok gescherzt hatte, wegen Mordes hinter Gitter wandern zu müssen, scheint genau das auch zu passieren!

Wie NBC berichtete, klickten am 1. Oktober dieses Jahres die Handschellen. So soll der 20-Jährige den Therapeuten William Nicholas Abraham (†69) durch stumpfe Gewalteinwirkung zunächst umgebracht und den leblosen Körper schließlich in eine Plane eingewickelt haben.