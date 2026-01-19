Mann und Frau suchen nach ihren Müttern: Als sie fündig werden, folgt die Inzucht-Nachricht

São Paulo (Brasilien) - Eine Familienzusammenführung brachte die schreckliche Wahrheit ans Licht: Ein Elternpaar aus Brasilien fand bei der Suche nach der jeweiligen leiblichen Mutter heraus, dass sie in Wirklichkeit Bruder und Schwester sind.

Ein Paar aus Brasilien entdeckte, dass sie eigentlich Bruder und Schwester sind. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Adriana und ihr Mann Leandro aus São Paulo, die seit 19 Jahren ein Paar sind und auch eine gemeinsame Tochter haben, verband das schreckliche Schicksal, als Kinder von ihrer biologischen Mutter verlassen worden zu sein.

Jahrelang waren sie jeweils auf der Suche und ahnten nicht, dass sie dabei nach ein- und derselben Frau fahndeten. Dass die vermeintlichen zwei Frauen dabei sogar denselben Vornamen trugen, machte sie nicht misstrauisch, schließlich ist "Maria" ein sehr verbreiteter Vorname in ihrem Heimatland.

Während Adriana, die in einem Kosmetikvertrieb arbeitet, im ersten Lebensjahr von ihrer Mutter verlassen und von ihrem Vater großgezogen wurde, wuchs ihr Mann Leandro bei seiner Stiefmutter auf. Der Lasterfahrer hatte laut Daily Star seine leibliche Mutter, seit er acht Jahre alt war, nicht mehr gesehen.

Das Paar lernte sich vor über 20 Jahren kennen, nachdem Adrianas erste Ehe gescheitert und sie nach São Paulo zurückgekehrt war. Sie verliebten sich rasch und bauten sich ein gemeinsames Leben auf.