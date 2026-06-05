Mann vergisst Lotto-Lose monatelang im Auto: Dann folgt die große Überraschung

USA - Stellt Euch vor, Ihr kauft ein Lotto-Ticket, legt es ins Auto und vergesst es - währenddessen fahrt Ihr monatelang mit einem Gewinn von umgerechnet knapp 43.000 Euro durch die Gegend!

Ein unbekannter Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri vergaß sein Lotto-Los in seinem Auto. (Symbolbild) © Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Genau das passierte einem nicht namentlich genannten Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri.

Wie er gegenüber der Missouri Lottery erklärte, hatte er bereits im Februar mehrere Lose für eine Ziehung gekauft und anschließend in seinen Pick-up gelegt.

Danach verlor er sie aus den Augen - eingelöst oder auf einen Gewinn überprüft hatte er sie nie.

Hätte er gewusst, wie viel Geld er gewonnen hatte, wäre die Geschichte wohl anders verlaufen.

Erst vor wenigen Tagen machte er an einer Tankstelle Halt und entschied sich spontan, die alten Lose endlich kontrollieren zu lassen.

"Es war einfach einer dieser Momente, in denen ich dachte: 'Ich sollte die Lose wohl mal aus der Mittelkonsole meines Pick-ups holen'", erklärte er.

Der Mann sagte, er sei sprachlos gewesen, als die Kassiererin - in der Tankstelle, in der er die Lose einst gekauft hatte - ihm den fünfstelligen Gewinnbetrag nannte.