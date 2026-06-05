Mann vergisst Lotto-Lose monatelang im Auto: Dann folgt die große Überraschung
USA - Stellt Euch vor, Ihr kauft ein Lotto-Ticket, legt es ins Auto und vergesst es - währenddessen fahrt Ihr monatelang mit einem Gewinn von umgerechnet knapp 43.000 Euro durch die Gegend!
Genau das passierte einem nicht namentlich genannten Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri.
Wie er gegenüber der Missouri Lottery erklärte, hatte er bereits im Februar mehrere Lose für eine Ziehung gekauft und anschließend in seinen Pick-up gelegt.
Danach verlor er sie aus den Augen - eingelöst oder auf einen Gewinn überprüft hatte er sie nie.
Hätte er gewusst, wie viel Geld er gewonnen hatte, wäre die Geschichte wohl anders verlaufen.
Erst vor wenigen Tagen machte er an einer Tankstelle Halt und entschied sich spontan, die alten Lose endlich kontrollieren zu lassen.
"Es war einfach einer dieser Momente, in denen ich dachte: 'Ich sollte die Lose wohl mal aus der Mittelkonsole meines Pick-ups holen'", erklärte er.
Der Mann sagte, er sei sprachlos gewesen, als die Kassiererin - in der Tankstelle, in der er die Lose einst gekauft hatte - ihm den fünfstelligen Gewinnbetrag nannte.
Mann aus Missouri ist nicht der Erste, der sein Lotto-Los vergaß
"Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Ich spiele seit Jahren und das ist der größte Gewinn, den ich je hatte!", erklärte er weiter.
Die Freude über den unerwarteten Gewinn war so groß, dass er sogar den eigentlichen Grund seines Besuchs vergessen hatte: "Ich hatte bereits fürs Tanken bezahlt (...) und habe vergessen zu tanken!"
Gegenüber der Missouri Lottery erklärte der Mann außerdem, dass er die knapp umgerechnet knapp 43.000 Euro mit seiner Familie teilen wolle.
Laut People war er nicht der Erste, der vergessen hatte, einen Lottoschein einzulösen. Ein Ehepaar aus einem anderen amerikanischen Bundesstaat fand im vergangenen Jahr ein Los im Wert von rund 859.000 Euro beim Ausmisten einer Schublade.
Auch das Paar plante, seinen Gewinn mit der Familie zu teilen und seinen Kindern dabei zu helfen, schuldenfrei zu werden.
Titelfoto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP