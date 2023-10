Mann verkauft Asche seiner verhassten Mutter auf Facebook: TikToker decken den Grund auf

USA - Auf dem Marketplace von Facebook kann man allerlei Dinge von Privatpersonen kaufen. Doch als TikToker Mark las, dass jemand die Asche seiner Mutter in kleinen Flasche anbot, traute er seinen Augen nicht! Mit der Hilfe einer weiteren TikTokerin kamen sie der Geschichte dahinter auf die Spur.

Auch auf TikTok bot der junge Mann namens Chris Brown die Asche seiner Mutter zum Verkauf an. © Screenshot: TikTok/avoglory

Wer hat nicht gerne eine kleine Flasche mit den menschlichen Überresten einer vollkommen fremden Frau bei sich zu Hause herumstehen?

Mark, dessen TikTok-Account seltsamen Fundstücken gewidmet ist, die online zum Verkauf angeboten werden, beschloss sich dieses kuriosen Fundes anzunehmen. Davon berichtete das Newsportal Insider.

In der Auflistung auf dem Facebook Marketplace hieß es in der Beschreibung: "Die Überreste meiner Mutter, zwei Unzen Asche und Knochen pro Fläschchen plus Versand."

Für umgerechnet 28 Euro konnte man zugreifen.

Hinzugefügt wurde vom Verfasser die kryptische Botschaft: "Hintergrundgeschichte wird separat für fünf Dollar [circa 4,70 Euro, Anm. d. Red.] verkauft. Ich durchlebe das Trauma nicht kostenlos noch einmal."