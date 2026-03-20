Mann will Ausflug auf Google Maps planen: Was er dort entdeckt, verändert alles

Lima (Peru) - Eine simple Suche bei Google Maps sollte bei einem Pärchen aus Peru für ordentlich Ehekrach sorgen: Während er eigentlich nur einen Ausflug planen wollte, entdeckte der Ehemann im Kartendienst seine Frau – mit einem anderen!

An einer Brücke in Lima entdeckte ein Mann über "Google Street View" diese beiden Personen. © Screenshot/Google Maps

Wie Daily Star berichtet, hatte der Mann vor Reiseantritt die Umgebung rund um die Brücke "Puente de los Suspiros de Barranco" in der peruanischen Hauptstadt Lima über die "Street View"-Funktion bei Maps erkundet.

Als er dabei auf zwei Personen stieß, die sich nahe der Seufzerbrücke auf einer Bank niedergelassen hatten, blieb sein Herz kurz stehen: Eine der beiden kam ihm sofort bekannt vor, obwohl ihr Gesicht von Google unkenntlich gemacht worden war.

Doch ihre Klamotten, Haare und Statur reichten dem Mann bereits aus, um zu wissen, dass es sich um seine Ehefrau handelte. Der Fremde, der bei ihr war, hatte es sich in ihrem Schoß gemütlich gemacht, während sie ihm zärtlich durchs Haar strich.

Sofort konfrontierte der Mann seine Partnerin mit dem schockierenden Fund, woraufhin sie ihm die Affäre vor über einem Jahrzehnt gestand. Die Fotos, die – noch immer – auf Google Maps zu finden sind, stammen nämlich noch aus dem Jahr 2013.