Mann will sein Auto holen: Als er zum Parkplatz kommt, hat er zwei Probleme

"Ich leide unter Angstzuständen, was Konfrontationen sehr einschränkt", erklärte der Mann jetzt in einem Interview mit Newsweek . "Mir ist schon früher aufgefallen, dass sie schlecht parken, aber noch nie in diesem Ausmaß", fügte er hinzu.

Passiv-aggressiv: Viel mehr fiel dem "Opfer" zunächst nicht ein, als diese Notiz. © Reddit/Screenshot/cuddlyghostx

"Bitte park woanders. Es ist sehr schwer, rauszukommen. Es ist schon mehrere Tage her. Wenn du noch einmal hier parkst, kontaktiere ich die Vermieterin", heißt es in der Nachricht, die seitdem ebenfalls keine Reaktion hervorgerufen hat.

Inzwischen hat Jordan ein Foto der kuriosen Parksituation und des Zettels auf Reddit gepostet. Dort gibt er zu, dass er sich seinen Nachbarn nicht zum Feind machen wolle.

Ob der Fahrer des weißen Wagens das ahnt? Zumindest habe er laut Jordan die ganze Woche keine Anstalten gemacht, etwas an der Situation zu ändern.

Der BMW-Fahrer hat unterdessen eine Theorie entwickelt, warum es so gekommen ist. Demnach dürfte sein Nachbar nur einen Parkplatz haben (den, auf dem das kleine rote Auto steht). Das große weiße Auto stellt er nun einfach davor.

In jedem Fall hat Jordan jetzt zwei Probleme. Er kommt nicht an sein Auto heran - und auch nicht an den Nachbarn. Ihm wird also wohl nichts anderes übrig bleiben, als seine Vermieterin wirklich einzuschalten.