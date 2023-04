Mann will sich in leerem Bus direkt neben Blondine setzen: Was dann passiert, geht steil viral

Großbritannien - Dieses TikTok-Video geht seit drei Tagen steil viral. Der Clip spielt in einem Bus in Großbritannien und wurde am Osterwochenende von dem User ceowally eingestellt. Mehr als sieben Millionen Menschen haben sich die kuriose Szene seitdem angesehen. In dem gut zwei Minuten langen Video ist ein junger Typ zu sehen, der in einem gähnend leeren Bus darauf besteht, auf dem Sitzplatz direkt neben einer Blondine zu sitzen.

Der virale Hit beginnt direkt im Moment des Streitgesprächs. Der Mann muss die Frau kurz zuvor um den Platz neben ihr gebeten haben. Denn sie macht ihm gerade die erste Ansage: "Du hast dich buchstäblich dazu entschieden, neben mir in einem leeren Bus zu sitzen, was seltsam ist!"

Nach ihrer ersten Ansage ist der Typ mächtig bedient. Dann schlägt er zurück. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ceowally

Nach dieser Ansage scheint der Fahrgast mit seiner Geduld am Ende zu sein. "Halt die Klappe. Du bist sowas von unhöflich. Denkst du, dass du was Besseres bist als alle anderen?", blafft er die Frau gereizt an.

In diesem Moment greift ein dritter Fahrgast ein, der nicht im Bild ist, weil er ein paar Reihen weiter vorne sitzt. "Was ist das Problem? Warum bist du so unhöflich zu einer Frau? Warum bist du so respektlos?", will er wissen.

"Du hast nichts damit zu tun. Du kannst auch die Klappe halten", wirft ihm der Rüpel daraufhin entgegen. Auf diese Weise schaukelt sich die Situation weiter hoch, bis die Männer beschließen, die Angelegenheit außerhalb des Busses zu klären.

Mit ihnen steigt auch der bis dahin extrem schweigsame "Kameramann" aus, der den Moment festgehalten hat. Dann bricht die Aufnahme ab.

Laut dem Daily Star heißt der Ersteller des TikTok-Clips James. Im Kommentar zum Video fragt er: "Wer setzt sich neben eine Frau, die allein in einem leeren Bus sitzt? So eine Frechheit!"

Dem konnten sehr viele User zustimmen, die sich in der Kommentarspalte ebenfalls über den jungen Mann aufregten. Vielleicht öffnet ihm ja dieser Gegenwind auf TikTok die Augen. Die Hoffnung stirbt zuletzt ...