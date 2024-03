Schwangere bestellt McMuffin: Was sie stattdessen von McDonald's bekommt, kann sie nicht fassen

Eine McDonald's-Kundin wollte diese Woche einen McMuffin bestellen. Doch stattdessen erhielt sie eine leere Packung und einen kuriosen Zettel.

Von Christian Norm

Maylands (Australien) - Sie ist schwanger und hatte Hunger: Doch bei McDonald's war die werdende Mutter diese Woche trotzdem an der ganz falschen Adresse. Am Mittwoch meldete sich der Freund der Schwangeren auf Reddit, um dort zu berichten, was ihr mit dem Lieferservice des Fast-Food-Giganten passiert war. Denn statt eines McMuffins hatte die Australierin aus Maylands lediglich einen Zettel mit einer kuriosen Nachricht erhalten.

Statt des gewünschten McMuffins gab es einen kuriosen Zettel. © Reddit/Screenshot/u/Possible_Action_7417 Es sollte ein entspanntes Frühstück werden, um das sie sich selbst nicht kümmern musste. Doch dann schaute die werdende Mutter in die Röhre. Zwar kam eine Weile nach ihrer Bestellung durchaus die McDonald's-Lieferung an, in der auch das restliche Essen enthalten war. Doch in der Folie für den McMuffin steckte seltsamerweise nichts drin. Ein Versehen war das nicht, wie die Nachricht auf dem beigefügten Zettel deutlich machte. Vielmehr hatten sich die Mitarbeiter des Schnellrestaurants ihre ganz eigenen Gedanken über die Bestellung gemacht. Der Grund: Ein einziger Zusatzwunsch der Schwangeren hatte den McMuffin quasi in sich zusammenfallen lassen.

Reddit-Posting kommt gut bei Usern an