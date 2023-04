Mehr Pech geht nicht: Fliegende Kuh tötet Mann beim Pinkeln!

Neu-Delhi - Südlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi kam es an den Bahngleisen in der Großstadt Alwar zu einem kuriosen und tragischem Unglück . Eine Kuh flog aus 30 Metern Entfernung auf einem Mann und verletzte diesen tödlich.

Mit einer heranfliegenden Kuh rechnet man während des Urinierens am wenigsten. Für einen Inder wurde dies zum Verhängnis. (Symbolbild) © gerardkoudenburg/123rf

Wie das indische Magazin "Outlook" am Samstag berichtete, war das Opfer gerade dabei, sich auf den Gleisen zu erleichtern. Was der angebliche Elektriker während seiner Pinkel-Pause nicht ahnte, war, dass knapp 30 Meter vor ihm eine Kuh die Schienen überquerte.

Was das in Indien heilige Tier wiederum nicht vorhersehen konnte, war, dass sich ein heran rauschender Zug im Anmarsch befand. Die Unfallkette wurde in Gang gesetzt, als die Bahn das Vieh erwischte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Kuh ganze 30 Meter durch die Luft geschleudert und landete, wie es der Zufall so hergab, direkt auf dem pinkelnden Mann.

Während das Tier durch den Crash mit dem Zug direkt starb, wurde der indische Elektriker zunächst noch in ein Krankenhaus eingeliefert - doch auch er konnte nicht mehr gerettet werden, schrieb "Outlook".