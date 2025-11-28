Mutter geht schnell einkaufen: Kurz vor ihrem Zuhause bemerkt sie bitteren Fehler
Lowestoft (England) - Sie war schon fast zu Hause, als ihr der eigene bittere Fehler auffiel. Sofort machte Melanie, die im englischen Lowestoft lebt, eine Kehrtwende.
Zuvor hatte sie mit ihrem Baby und Hündin Anna bei Tesco angehalten, weil ihr eingefallen war, dass sie noch Milch brauchte.
Wenig später ging es mit Kind, Milch und Bananen nach Hause. Doch etwas fehlte.
"Gerade als ich die Haustür öffnen wollte, fiel mir plötzlich ein, dass der Hund noch beim Laden war", sagte die Britin jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Also drehte sie wieder um, rannte schnurstracks zurück zu Tesco. Als Melanie nahe genug an dem Supermarkt war, hatte sie eine Idee.
Video des Fehlers geht auf TikTok direkt viral
Anstatt direkt zu ihrer Fellnase zu laufen, zückte die frischgebackene Mutter ihr Handy, um ein Video zu drehen. In dem Clip ist zu sehen, wie sie mit ihrem Baby im Kinderwagen den Parkplatz hinaufläuft.
Schließlich ist Anna im Bild, die artig und angeleint auf ihr Frauchen wartet. Zum Glück dürfte der Vierbeiner gar nicht mitbekommen haben, was passiert ist.
"Ich habe sie dort gesehen, bevor ich mit dem Filmen anfing, da ich nah genug dran war", sagte Melanie dem US-Magazin. "Ich war natürlich sehr dankbar, dass sie noch da war", fügte sie hinzu.
Unterdessen ließ es sich die junge Mutter nicht nehmen, ihren Fehler auf TikTok zuzugeben. Sie lud das Video, in dem ihr Wiedersehen mit Anna zu sehen ist, am vergangenen Wochenende hoch.
Diese Ehrlichkeit hat sich inzwischen ausgezahlt. Denn gut 375.000 Klicks hat die Engländerin seitdem eingeheimst, dazu mehr als tausend Kommentare. Diese positive Resonanz freut Melanie, weil sie die Botschaft verbreiten wollte, dass Irren menschlich ist.
"Ich wollte einfach zeigen, dass Fehler im echten Leben passieren und dass viele andere das wahrscheinlich auch schon getan haben", sagte sie abschließend gegenüber Newsweek.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/mellax24