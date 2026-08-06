06.08.2026 06:00 Vater muss sich wegen Militär-Dienst Bart abrasieren: Die Reaktion seines Sohnes (4) lässt kein Auge trocken

Die Reaktion eines kleinen Jungens, der seinen Vater zum ersten Mal ohne Bart sieht, ging im Netz viral.

Von Anne-Sophie Mielke

San Diego (USA) - Für einen Mann aus den USA war es sicherlich keine leichte Sache, sich von seinem kompletten Bart zu trennen, auch wenn er dafür wirklich gute Gründe hatte. Dass er dafür aber einen hohen Preis zahlen sollte, wurde ihm erst beim Blick auf seinen Sohn klar.

Laceson (4) war baff, als er seinen Vater komplett ohne Bart zu Gesicht bekam. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ashleighmarie.x0 Quiyon Young hatte sich nicht freiwillig von seiner Gesichtsbehaarung getrennt: "Er ist bei der Navy, und beim Militär wird derzeit strenger gegen Gesichtsbehaarung und Ausnahmegenehmigungen für das Rasieren aus medizinischen Gründen vorgegangen", erklärt seine Frau Ashleigh gegenüber Newsweek. Für den US-Amerikaner galt also: Der Bart muss ab. Während die anderen Familienmitglieder schon wussten, wie Quiyon ohne Bart aussieht, gab es eine Person, die darauf noch nicht vorbereitet war: Söhnchen Laceson. Als sein Vater bartlos aus dem Bad kam, konnte der Vierjährige seine Fassungslosigkeit nicht verbergen: In einem Video sieht man, wie der Junge aus seinem Zimmer gelaufen kommt und abrupt stehen bleibt, als er Quiyon erblickt. Kurioses Veganerin isst nach 14 Jahren erstes Steak: Reaktion ihres Partners kann sich sehen lassen Er stößt einen überraschten Laut aus und fragt seinen Papa perplex: "Was ist mit deinem Gesicht passiert?"

Vater rasiert Bart komplett ab: Reaktion seines Sohnes ist zuckersüß