06.08.2026 10:40 Frau kauft Bild für 13 Euro in Secondhandladen: Als sie sieht, was sich im Rahmen versteckt, bleibt ihr die Spucke weg

Eine Frau aus den USA hat in einem Bilderrahmen, den sie in einem Secondhandladen erstanden hat, eine Original-Lithografie von George Washington entdeckt.

Von Anne-Sophie Mielke

Arundel (USA) - Eine Frau aus den USA stieß in einem Secondhandladen auf einen unscheinbaren Bilderrahmen. Da er nur ein paar Dollar kostete und sie ihn hübsch fand, wanderte er spontan in ihren Einkaufskorb. Zu Hause angekommen, sollten die darin befindlichen Bilder eigentlich im Papierkorb landen, doch dann tauchte plötzlich ein uraltes Relikt auf.

Eine US-Amerikanerin hat in einem Secondhandladen diesen Bilderrahmen für umgerechnet 13 Euro erstanden. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/samramsdell5 Samantha Ramsdell war an jenem Tag in einem Antiquitätengeschäft in Arundel, als sie den Bilderrahmen für 15 Dollar (umgerechnet rund 13 Euro) erstand. "Das Foto darin war ein wenig unheimlich, aber ich wollte ihn eigentlich nur wegen des schönen antiken Rahmens kaufen", so die US-Amerikanerin, die vor kurzem ein 200 Jahre altes Bauernhaus in Maine gekauft hatte, gegenüber Newsweek. Als sie später die Rückwand des Holzrahmens entfernte, stellte sie fest, dass sich dahinter nicht nur das Bild eines schlafenden Kindes befand, sondern noch ein weiteres Gemälde. Kurioses Frau verliebt sich unsterblich in KI-Chatbot: "Besser als mit jedem Mann" Die Person darauf erkannte sie sofort: Es war George Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch damit nicht genug: Es handelte sich tatsächlich um eine Original-Lithografie aus dem Jahr 1864, also aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges.

Frau entdeckt Bürgerkriegsrelikt versteckt in Bilderrahmen