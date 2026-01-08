Frau findet Zettel in gebrauchtem Buch: Geheime Nachricht am Ende gibt ihr Rätsel auf

Baltimore (Maryland, USA) - Sie wollte ein gebrauchtes Fantasy-Buch - bekam aber noch ein Rätsel dazu. Sydney aus Baltimore war schon seit Längerem dabei, Philip Pullmans "La Belle Sauvage" zu lesen, als sie in dem Secondhand-Buch plötzlich auf einen handgeschriebenen Zettel stieß. Während darauf ein recht normaler Text stand, offenbarte sich im P.S.-Bereich eine codierte Nachricht.

Der Hauptteil des Briefes richtet sich an eine Mutter. Der P.S.-Teil ist hingegen ein Rätsel. © Reddit/Screenshot/u/kidsyd

"Ich habe ihn gar nicht bemerkt, bis ich die Seite mitten im Buch erreicht hatte, auf der er versteckt war", erzählte Sydney jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Normalerweise merkt man doch, wenn ein Zettel oder ein Lesezeichen zwischen den Seiten ist, aber diese Seiten waren so dick", fügte sie hinzu.

Auf dem Zettel stand eigentlich nichts Besonderes: "Liebe Mama, es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis du das findest. Aber ich hoffe, es ist trotzdem eine schöne Überraschung. Du denkst vielleicht, es ist mir egal oder ich hätte den Muttertag einfach vergessen, aber das habe ich nicht. Ich liebe dich, Mama. Nachträglich alles Gute zum Muttertag."

Unterschrieben war der Brief mit den Initialen "BG". Der interessantere Teil war die verschlüsselte Botschaft im P.S.-Bereich. "Ich wusste gar nicht, dass es eine Chiffre war. Ich dachte, es wäre eine andere Sprache", gab Sydney gegenüber dem US-Magazin zu.

Doch dann teilte sie vor wenigen Tagen ein Foto des Zettels auf Reddit, um das kuriose Rätsel zu lösen.