Frau findet Zettel in gebrauchtem Buch: Geheime Nachricht am Ende gibt ihr Rätsel auf
Baltimore (Maryland, USA) - Sie wollte ein gebrauchtes Fantasy-Buch - bekam aber noch ein Rätsel dazu. Sydney aus Baltimore war schon seit Längerem dabei, Philip Pullmans "La Belle Sauvage" zu lesen, als sie in dem Secondhand-Buch plötzlich auf einen handgeschriebenen Zettel stieß. Während darauf ein recht normaler Text stand, offenbarte sich im P.S.-Bereich eine codierte Nachricht.
"Ich habe ihn gar nicht bemerkt, bis ich die Seite mitten im Buch erreicht hatte, auf der er versteckt war", erzählte Sydney jetzt in einem Interview mit Newsweek.
"Normalerweise merkt man doch, wenn ein Zettel oder ein Lesezeichen zwischen den Seiten ist, aber diese Seiten waren so dick", fügte sie hinzu.
Auf dem Zettel stand eigentlich nichts Besonderes: "Liebe Mama, es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis du das findest. Aber ich hoffe, es ist trotzdem eine schöne Überraschung. Du denkst vielleicht, es ist mir egal oder ich hätte den Muttertag einfach vergessen, aber das habe ich nicht. Ich liebe dich, Mama. Nachträglich alles Gute zum Muttertag."
Unterschrieben war der Brief mit den Initialen "BG". Der interessantere Teil war die verschlüsselte Botschaft im P.S.-Bereich. "Ich wusste gar nicht, dass es eine Chiffre war. Ich dachte, es wäre eine andere Sprache", gab Sydney gegenüber dem US-Magazin zu.
Doch dann teilte sie vor wenigen Tagen ein Foto des Zettels auf Reddit, um das kuriose Rätsel zu lösen.
Rätsel gelöst, neues Rätsel folgt
Zum Glück gab es gleich mehrere User, die wussten, wie die Nachricht zu entschlüsseln war. Dadurch konnten sie sich gegenseitig bestätigen. Das Ergebnis: "Ich hoffe, dir gefällt dieses Buch. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu lesen."
Sydney steht jetzt allerdings vor einem weiteren Rätsel, das wohl nicht so leicht zu lösen sein wird. Sie würde gerne wissen, ob die Frau die Nachricht je gelesen hat.
"Ich stelle mir gerne vor, dass die Mutter den Zettel nach dem Lesen wieder ins Buch gesteckt hat. Aber die Art, wie er perfekt gefaltet war und der Buchrücken teilweise unbeschädigt, lässt mich vermuten, dass er nie von der eigentlichen Empfängerin gefunden wurde", so die US-Amerikanerin.
Titelfoto: Reddit/Screenshot/u/kidsyd