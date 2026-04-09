Mitten auf dem Standstreifen: Frau bringt Baby auf Autobahn zur Welt

Halstenbek - Eine Frau hat ihr Baby in einem Auto auf dem Strandsteifen der Autobahn bei Halstenbek-Krupunder ( Kreis Pinneberg ) zur Welt gebracht.

Eine Frau hat am Mittwochabend auf dem Standstreifen der A23 bei Halstenbek-Krupunder ein Kind zur Welt gebracht. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Rettungskräfte seien am Mittwochabend "zu einem besonderen Einsatz" auf der A23 gerufen worden, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Rellingen mit. Als die Feuerwehr eintraf, waren ihm zufolge Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort.

"Wir waren eine bis zwei Minuten nach der Geburt da und haben mit den großen Feuerwehrautos den Standstreifen abgesperrt", sagte der Sprecher.

Rund 24 Feuerwehrleute seien eine Stunde lang im Einsatz gewesen. Sie sicherten demnach das geparkte Auto ab und unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung von Mutter und Neugeborenem auf der Autobahn.

Anschließend wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht.