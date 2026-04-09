Makler sieht verschmiertes Plakat von sich: Was er dann tut, hat niemand erwartet
Abergavenny (Wales) - Diese Schmierereien sind bei Plakaten ein derartiger Standard, dass sie kaum noch ins Auge fallen. Makler Alex Pelosi-Buchanan aus Abergavenny in Wales wollte es trotzdem nicht so stehen lassen, als er eines seiner eigenen Plakate in diesem Zustand vorfand. Jemand hatte ihm eine Brille und einen Schnurrbart gemalt. Pelosi-Buchanan drehte den Spieß kurzerhand um.
Was das heißt, ist seit Mitte März in einem viralen Video auf TikTok zu sehen. Darin präsentiert der Makler zunächst das betreffende Plakat. Danach zoomt die Kamera zu ihm heraus.
Was nun zu sehen ist, dürfte niemand erwartet haben. Der Waliser hat sich das Gesicht nahezu identisch wie auf der Schmiererei zurechtgeschminkt.
"Personal Branding ist in der Immobilienbranche extrem wichtig", erklärt er mit einem Grinsen im Gesicht und fügt hinzu: "Wenn man sein Foto auf der Werbetafel hat, können Kunden einen kennenlernen."
Beim TikTok-Publikum kommt das kuriose Video sehr gut an. Inzwischen hat es 1,9 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 300.000 Likes.
Doch natürlich sind nicht alle zufrieden. So gibt es auch Zweifler.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Idee des Maklers
In der Kommentarspalte wird dem Briten unter anderem vorgeworfen, die Aktion inszeniert zu haben.
So vermutet jemand, dass Pelosi-Buchanan das Plakat selbst verunstaltet habe, um dann den Witz mit dem geschminkten Gesicht durchziehen zu können.
"Ich habe es wirklich nicht getan, ich schwöre", wehrt sich der TikToker jedoch in einem Unterkommentar.
Worüber er sich hingegen freuen kann, sind mehrere Interessenten, die sich vorstellen könnten, ihn zu buchen. Ob darunter auch ernst gemeinte Anfragen sind, ist allerdings fraglich. Denn viele von ihnen leben im Ausland.
Unterm Strich kann sich Pelosi-Buchanan in jedem Fall über den viralen Hit freuen. In seiner Branche geht es schließlich vor allem auch darum, aus der Masse herauszustechen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/Alex Pelosi-Buchanan