09.04.2026 07:57 Ein Mann führte drei Ehen gleichzeitig: So rechtfertigt er sich

Der US-Amerikaner Jason Washington (46) führte gleichzeitig drei Ehen – als alles aufflog, machte er seine Partnerinnen verantwortlich.

Von Isabel Klemt

New York - Ein US-Amerikaner (46) führte gleichzeitig drei Ehen – als alles aufflog, machte er seine Partnerinnen verantwortlich.

Jason Washington (46) sagt, die Frauen hätten seine Vergangenheit checken sollen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Jason Washington Wie der 46-jährige Jason Washington gegenüber CTV News mitteilt, ist er der Überzeugung, dass es die Aufgabe seiner Partnerinnen gewesen sei, seine Vergangenheit zu überprüfen, ob er Single sei. "Das war Frauensache. Das war die Aufgabe meiner zukünftigen Frau", sagte er. Jason heiratete seine erste Frau Sara 2018, nachdem er sie in einem Fitnessstudio kennengelernt hatte. Sie erzählte dem Sender, dass Jason ihr innerhalb einer Woche einen Heiratsantrag gemacht habe und sie acht Monate später geheiratet hätten. Kurioses Paar renoviert Badezimmer: Was sie dabei freilegen, beschäftigt sie noch Wochen später Als er jedoch gegenüber Saras zehnjährigem Sohn gewalttätig gewesen sein soll, beendete sie die Beziehung. Offiziell scheiden ließen sie sich jedoch nie.

Jason war insgesamt viermal verheiratet

Jason soll insgesamt viermal geheiratet haben. (Symbolfoto) © 123RF/danielt1994 Eine weitere Frau von Jason, Emma, entdeckte bald eine Facebook-Gruppe namens "Sind wir mit demselben Mann zusammen?", in der ein Bild des 46-Jährigen zu sehen war, den sie sofort als ihren Ehemann erkannte. Ähnlich wie Sara trennte sich auch Emma, als Jason ihren Sohn geschlagen haben soll. Auch sie ließ sich jedoch nicht scheiden. Die beiden Frauen taten sich schließlich zusammen und fanden heraus, dass eine dritte Frau ebenfalls mit Washington verheiratet ist. Diese hatte zwar 2013 ein Scheidungsverfahren eingeleitet, das jedoch nie abgeschlossen wurde, weshalb auch sie noch mit dem 46-Jährigen verheiratet ist. Kurioses Braut plant Hochzeit seit zwei Jahren: Was dann passiert, lässt sie nur noch weinen Jason gab gegenüber dem Sender zu, bereits viermal verheiratet gewesen zu sein. 2021 heiratete er demnach eine weitere Frau, die jedoch im Dezember 2025 die Scheidung von ihm beantragte – und diese erhielt.

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