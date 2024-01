Mitarbeiter halten Zoom-Meeting, doch einer bringt alle in Rage!

Indien - Am Ende brach das totale Chaos aus! Ein Mitarbeitergespräch in Indien führt eindrucksvoll vor Augen, wie wichtig eine harmonische Verständigung im Team ist - und zeigt, was passiert, wenn sich einer nicht an die Regeln hält.

Dieser hält sich auch für einen kurzen Moment daran, doch schon nach wenigen Augenblicken wechselt er erneut in seine eigene Sprache, Hindi.

Das Gespräch sollte ganz seriös in englischer Sprache stattfinden - und zunächst schien der ursprüngliche Plan auch zu funktionieren. Zunächst!

Doch wie der Account "Ghar ke Kalesh" auf der Plattform X zeigt, sollte genau die ausbrechen, nachdem sich ein männlicher Kollege partout nicht an die festgelegten Regeln halten wollte.

Wenn sich Arbeitskollegen erstmalig zum neuen Jahr via Zoom treffen, um über ihre kommenden Aufgaben zu plaudern, ist eine Katerstimmung gewiss verpönt.

Da war er schon nicht mehr anwesend: Der sprachrenitente Mitarbeiter links unten im Bild hat das Meeting frustriert verlassen. Zu sehen ist nur noch ein anonymes "V". © Screenshot/Twitter/gharkekalesh

Die Gesprächsrunde wird schnell sichtlich unruhig, einige Mitarbeiter bringen wild gestikulierend ihren Unmut über den Sprach-Querulanten zum Ausdruck.

Doch es sollte alles nichts nutzen, denn der Mann redet unaufhaltsam drauflos und missachtet jede Mühe seiner Kollegen, ihn zurück zur Weltsprache Englisch zu bewegen.

Zwar will ein offenbar pazifistisch veranlagter Kollege noch schlichten und bietet sogar seine Übersetzungsdiente an, doch der Rest der Gruppe ist von nun an nicht mehr zu beruhigen.

Das Sprach-Chaos ist perfekt, als nun alle wild durcheinander quasseln und sich gegenseitig in ihrer jeweils eigenen Sprache anfauchen.

In den sozialen Medien schlug der kurze Clip erwartungsgemäß hohe Wellen. Einige User verteidigten das Recht des Mannes, auch während der internationalen Sitzung in seiner Landessprache zu sprechen, während andere ihm egoistisches Verhalten vorwarfen. Eine mögliche Versöhnung im Anschluss an dieses sprachliche Fiasko dürfte wohl "nonverbal" stattgefunden haben.