Mitten auf der Autobahn: Frau springt aus ihrem Honda, Polizist rettet ihr Leben

Texas (USA) - Mitten auf einer Autobahn sprang eine Frau plötzlich aus ihrem Honda und griff sich immer wieder an den Hals. Ein Polizist, der direkt hinter ihr fuhr, reagierte geistesgegenwärtig.

Samantha, die Fahrerin vor ihm, stieg aus ihrem Honda, griff sich immer wieder an den Hals und machte damit deutlich, keine Luft zu bekommen. Stevens wusste scheinbar sofort, was zu tun war.

Stevens war gerade auf dem Interstate Highway 20 unterwegs, als ihn ein weißes Auto mit blinkenden Warnleuchten links überholte und kurz danach zum Stehen kam. Der Beamte setzte sich hinter den Wagen und hielt ebenfalls an, um nach dem Rechten zu sehen. Danach ging alles ganz schnell.

"Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und sehen Sie sich die schnellen lebensrettenden Maßnahmen des Mansfield Officer Chad Stevens an."

Officer Stevens reagierte schnell und setzte zum Heimlich-Griff an. © Screenshot/Facebook/Mansfield Police Department

Der Officer stellte sich hinter die Frau in Not, umarmte sie und führte das lebensrettende Heimlich-Manöver durch, in dem er ihr mit einem ruckartigen Zug auf die Stelle zwischen dem Bauchnabel und dem Unterrand des Brustbeins drückte.

Samantha begann zu husten und zum Vorschein kam ein Kaugummi, der die Atemnot bei der US-Amerikanerin verursacht hatte.

Die Frau erklärte später, wie es zu dem beinahe tödlichen Unglück gekommen war. Ein anderes Auto sei plötzlich auf ihre Spur gefahren, sie habe sich erschrocken, schnell eingeatmet und dabei ihren Kaugummi verschluckt.

Mehrere Minuten habe sie um Luft gerungen, dann kam ihr Officer Stevens zu Hilfe.