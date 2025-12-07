Frau durchwühlt Müll in reicher Gegend: Was sie darin entdeckt, verschlägt allen die Sprache

Chicago (USA) - Müllwühlerin oder doch eher Goldgräberin? Eine Frau (35) aus den Vororten der US -Metropole Chicago verblüfft auf TikTok mit den bemerkenswerten Straßenrandfunden, die sie in ihrer Gegend so macht. Da ist der Schrott anderer Leute schon gerne mal Tausende Dollar wert.

Claudia von Mallinckrodt ist es gar nicht peinlich, den Müll anderer Leute zu durchsuchen. © Montage: TikTok/therichgoodwill

Claudia von Mallinckrodt ist sei 2024 begeisterte Mülljägerin, teilt ihre außergewöhnlichen Entdeckungen seitdem auch auf TikTok mit Hunderttausenden Usern.

So auch vor wenigen Wochen, als sie mehrere Boxen am Straßenrand fand, die mit hochwertiger Weihnachtsdekoration gefüllt waren. Laut von Mallinckrodt hatte diese einen Wert von rund 1500 Dollar (rund 1300 Euro).

Tatsächlich sieht man in dem viralen Video, wie sie wenig später einige der Müllentdeckungen bei sich zu Hause aufgestellt hat, andere gibt sie an ihre Follower weiter.

In einem Video aus der vergangenen Woche sagte die 35-Jährige: "Ihr werdet nie glauben, was reiche Leute in meiner Nachbarschaft so wegwerfen wollen." Zu sehen: unter anderem ein funktionierendes Klavier, der Kinderwagen einer guten Marke, ein schöner Pflanzentopf, eine Kaffeemaschine und vieles mehr.

"Ich bin mal 30 Minuten, mal zwei Stunden unterwegs", erklärt die Zweifachmama am Samstag im Gespräch mit People. "Ich entferne mich nicht weit von zu Hause, aber ich habe eine feste Route, die ich normalerweise fahre."