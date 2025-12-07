Frau durchwühlt Müll in reicher Gegend: Was sie darin entdeckt, verschlägt allen die Sprache
Chicago (USA) - Müllwühlerin oder doch eher Goldgräberin? Eine Frau (35) aus den Vororten der US-Metropole Chicago verblüfft auf TikTok mit den bemerkenswerten Straßenrandfunden, die sie in ihrer Gegend so macht. Da ist der Schrott anderer Leute schon gerne mal Tausende Dollar wert.
Claudia von Mallinckrodt ist sei 2024 begeisterte Mülljägerin, teilt ihre außergewöhnlichen Entdeckungen seitdem auch auf TikTok mit Hunderttausenden Usern.
So auch vor wenigen Wochen, als sie mehrere Boxen am Straßenrand fand, die mit hochwertiger Weihnachtsdekoration gefüllt waren. Laut von Mallinckrodt hatte diese einen Wert von rund 1500 Dollar (rund 1300 Euro).
Tatsächlich sieht man in dem viralen Video, wie sie wenig später einige der Müllentdeckungen bei sich zu Hause aufgestellt hat, andere gibt sie an ihre Follower weiter.
In einem Video aus der vergangenen Woche sagte die 35-Jährige: "Ihr werdet nie glauben, was reiche Leute in meiner Nachbarschaft so wegwerfen wollen." Zu sehen: unter anderem ein funktionierendes Klavier, der Kinderwagen einer guten Marke, ein schöner Pflanzentopf, eine Kaffeemaschine und vieles mehr.
"Ich bin mal 30 Minuten, mal zwei Stunden unterwegs", erklärt die Zweifachmama am Samstag im Gespräch mit People. "Ich entferne mich nicht weit von zu Hause, aber ich habe eine feste Route, die ich normalerweise fahre."
Claudia von Mallinckrodt teilt ihre "Müll"-Funde auf TikTok
Müllsammlerin hat "überhaupt keine Scham"
"Meine Familie war einst sehr wohlhabend, durchlebte aber eine Reihe von Notlagen, in denen wir uns nicht einmal mehr Essen leisten konnten", führt von Mallinckrodt aus. "Diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, zu erkennen, wie viel Schönheit selbst in den Dingen verborgen liegen kann, die andere übersehen."
Sie habe "überhaupt keine Scham" bei dem, was sie tue. "Ich habe gelernt, dass die Menschen dankbar sind, wenn sie wissen, dass ihre Sachen abgeholt und nicht auf der Mülldeponie entsorgt werden", erzählt die TikTokerin. "Das gibt mir das Selbstvertrauen, das ich heute habe!"
Ihr wertvollster Fund aller Zeiten? Ein 5600 Dollar (4800 Euro) teurer Teppich von Restoration Hardware x Ben Soleimani - auch dieser landete kostenlos im Besitz einer Followerin von Claudia von Mallinckrodt.
Titelfoto: Montage: TikTok/therichgoodwill