Junge (6) malt Familienbild in Schule: Als Mutter ein Detail sieht, wird sie stutzig
Pueblo (USA) - Als Eltern kennt man es: Es ist nicht selten, dass die Kleinen aus der Betreuung oder der Schule selbst gemalte Meisterwerke mit nach Hause bringen. Dass es sich lohnt, diese vor dem Verstauen eingehend zu betrachten, durfte jetzt eine Mutter aus Colorado lernen.
In einem viralen Video präsentiert Natasha Melton die Zeichnung, die ihr sechsjähriger Sohn Jameson aus der Schule mitbrachte. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein niedliches, selbst gezeichnetes Familienbild. Dann wurde die 26-jährige Mutter aber auf ein Detail aufmerksam, was sie stutzig machte:
Inmitten der Person befindet sich eine Figur, die schwarze Haare hat und ein rotes Kleid trägt. Um sie herum sind merkwürdige, kleine Bögen gezeichnet. Zudem scheint sie ihre Hände im Mund zu haben.
"Ich fragte ihn, wer das sei", so Natasha in ihrem Clip. "Und er sagte: 'Du bist es Mama! Du bist halt immer so nervös.'"
Die vielen Linien um Natashas gezeichnete Person entpuppten sich also als gemaltes Zittern. Nun machten auch die komisch platzierten Hände Sinn: Jameson wollte darstellen, dass seine Mama sich geschockt die Hände vor das Gesicht hält.
"Man sieht mir meine Nervosität an 👀", schlussfolgert Jamesons Mutter.
Familienzeichnung von Sechsjährigem geht im Netz viral
Gegenüber PEOPLE erklärt sie, dass die Zeichnung für sie ein treffendes Abbild ihrer fünfköpfigen Familie sei.
"Ich fand das Bild sehr süß und lustig, als ich es zum ersten Mal sah." Auch der Rest der Familie und ihre Freunde wurden durch Jamesons Werk zum Lachen gebracht.
Dass ihr Beitrag auf TikTok über 360.000 Klicks absahnen sollte, war für Natasha dennoch eine Überraschung. Die Reaktionen hätten sie sehr "gefreut".
Die Empörung mancher Zuschauer empfand die dreifache Mutter nicht sonderlich verletzend. "Ich setze mich sehr für psychische Gesundheit ein, daher hat mich die Kritik nicht wirklich gestört."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/natasha.melton