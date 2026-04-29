Vater bringt Kleinkind ins Bett: Mutter traut Augen nicht, was sie dann dank Babykamera sieht
USA - Sie schaut gerne mal nach, was die Babykamera für Bilder liefert, wenn ihr Mann den gemeinsamen Sohn ins Bett bringt. Doch als Celeste Shippy aus den USA in diesem Monat sah, was im Kinderbett vor sich ging, traute sie ihren Augen nicht.
Die zweifache Mutter, die gerade ihr Baby Cal in den Schlaf gewiegt hatte, wollte wissen, wie es bei ihren "Männern" so läuft. Als sie dann sah, was ihr Zweijähriger tat, reagierte sie mit einem so heftigen Lachen, dass ihr Säugling direkt wieder aufwachte.
"Er ist in einem so lustigen Alter und macht ständig lustige Sachen, deshalb schaue ich immer mal wieder auf die Kamera, um zu sehen, was er so treibt", erzählte Shippy kürzlich in einem Interview mit Newsweek.
Diesmal setzte Baker dem Ganzen aber die Krone auf. Während sein völlig überarbeiteter Papa längst neben ihm eingeschlafen war, machte sich der Kleine an dessen Smartwatch zu schaffen.
Munter scrollte er auf dem kleinen Monitor herum. Aber was genau sah er sich da an?
Virales Instagram-Video zeigt den lustigen Moment
"Wir sind uns immer noch nicht sicher, was genau er auf der Uhr gemacht hat", sagte die US-Amerikanerin dem Magazin. "Schon das Scrollen hat ihm wahrscheinlich viel Spaß gemacht", fügte sie hinzu.
Eines ist hingegen sicher: Auf Instagram kommt das Video seit Mitte April richtig gut an. Dort hat es bislang nämlich 4,7 Millionen Klicks erreicht, dazu mehr als 80.000 Likes.
Und Baker? Seine Mutter beobachtete ihn an dem Abend weiter über die Babykamera. Noch etwa zehn Minuten lang soll er das Scrollen durchgehalten haben, ehe er es seinem Papa gleichtat und einschlief.
Übrigens: Für den kleinen Jungen war es an dem Abend eine richtige Bildschirm-Premiere. Seine Eltern achten nämlich darauf, dass er Tablets und Handys noch nicht in die Finger bekommt.
Unter diesen Umständen ist es verständlich, dass er die erste Chance nutzte, um sich mit dieser Technik vertraut zu machen.
Titelfoto: Collage: Instagram/Screenshots/celeste.shippy