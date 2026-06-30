Eltern suchen nachts panisch nach Kleinkind: Wo sie das Mädchen finden, glaubt keiner
Melbourne - Es war sicherlich das Letzte, was Australierin Lisa hören wollte, als ihr Mann sie mitten in der Nacht aufweckte und ihr panisch erklärte, dass die gemeinsame Tochter nicht in ihrem Bettchen lag. Der Grund sollte nicht nur die Eltern des Kindes völlig unerwartet treffen, sondern im Netz für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgen.
Wer selbst Kinder hat, weiß, dass gerade in den ersten Jahren die Nächte ziemlich durchwachsen aussehen können. Ob es nun am Einschlafen, Durchschlafen oder Alpträumen liegt, ist bei jedem Kind anders. Müde macht diese Zeit aber in jedem Fall.
Auch Lisa Desanctis aus Melbourne wurde aus ihrem kostbaren Mutter-Schlaf gerissen, als ihr Partner sie in der Nacht plötzlich wach machte. Doch ihr Mann hatte einen triftigen Grund: Ihre kleine Tochter lag nicht wie erwartet in ihrem Kinderbett.
Und noch schlimmer! Der zweifache Vater konnte das Mädchen "nirgendwo finden", schreibt Lisa auf TikTok.
Sofort durchkämmte das Paar gemeinsam die Wohnung, bis sie schließlich auf einen Versandkarton stießen. Aus der Kiste lugten gleich mehrere Decken heraus und deutete mit diesen verräterischen Indizien auf einen ziemlich wertvollen Inhalt hin.
Kind schlummert seelenruhig in viel zu kleiner Kiste
In einem Video der Australierin sieht man, wie sie auf den Karton zuläuft, der etwas einsam mitten im Raum steht. Nachdem sie den Deckel hochgeklappt hatte, kommt ein kleines verschwitztes Kind zum Vorschein - Lisas verschollene Tochter!
Das Mädchen hatte sich zusammengerollt in die Pappkiste gequetscht und schlummerte nun ganz wie selbstverständlich in der Verpackung. "Ich habe eine Katze zur Welt gebracht", schreibt Lisa schmunzelnd. Schließlich lieben es Samtpfoten, sich in Kisten zu verkriechen.
Im Netz wurde ihr Clip mehrere Hunderttausend Mal angeklickt. Während die meisten über den ungewöhnlichen Schlafplatz des Kindes lachen müssen, meint eine Userin ängstlich: "Das hat totale Horrorfilm-Vibes, oh mein Gott."
Lisa und ihr Mann scheinen das Ganze aber relativ entspannt zu sehen. Zudem hat die zweifache Mutter schon jetzt einen Plan, wie sie ihre verschwundene Tochter beim nächsten Mal finden wird: So muss man "einfach der Spur aus Joghurtbeuteln" folgen, um den Verbleib des kleinen Mädchens aufzuklären.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/ lisa_desanctis