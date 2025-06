Mutter bietet Kindern Geld an, damit sie endlich einschlafen: Was Tochter dann sagt, macht sie sprachlos

Fort Myers (USA) - Wenn man selbst keine Kinder hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr das Thema Schlaf vor allem in den ersten Lebensjahren der Sprösslinge zur regelrechten Wissenschaft wird und Mama und Papa ab und an wirklich in den Wahnsinn treiben kann. Da ist der Deal, den eine Mutter aus Florida mit ihren Kindern eingehen wollte, gar keine große Überraschung. Mit der Reaktion ihrer Tochter hatte die müde Frau allerdings nicht gerechnet ...

Weil ihre beiden Töchter (7 und 4) nicht einschlafen wollten, bot eine Mutter aus den USA ihnen Geld an. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/thataverageparent

Nicole Bell liebt ihr Leben: Zusammen mit ihrem Mann, den drei gemeinsamen Töchtern (7, 4 und 2 Jahre) und einem Hunde-Opa lebt sie im US-amerikanischen Fort Myers. Ihren Partner lernte sie schon im Grundschulalter kennen, als sie Teenager wurden, verliebten sie sich schließlich und gründeten später eine Familie.

Doch auch wenn das Leben der US-Amerikanerin ziemlich rosig klingt, hat sie wie so viele Mütter mit den Schlafenszeiten ihrer kleinen Kinder zu kämpfen. "Die Älteste schläft ganz gut, die Jüngste sogar am besten", erklärt Nicole gegenüber Newsweek. "Die Vierjährige braucht gut anderthalb Stunden, um einzuschlafen, und wacht dann um 3 Uhr morgens auf und krabbelt in unser Bett."

Letztere Tochter schläft mit ihrer siebenjährigen Schwester zusammen in einem Zimmer. Als die beiden an einem Abend einfach nicht zur Ruhe kommen wollten, entschied sich ihre Mutter zu einer eher unkonventionellen Einschlaf-Begleitung: "Mein Mann war zu diesem Zeitpunkt gerade laufen gegangen, nachdem er den Zweijährigen ins Bett gebracht hatte, und ich wollte nur noch ins Bett, also habe ich alle möglichen Tricks ausprobiert", erinnert sich Nicole. Aus diesem Grund ging sie erneut ins Zimmer der Mädchen und bot derjenigen einen Dollar an, welche als Erste schlafen würde.

Anschließend ging die dreifache Mutter duschen, kehrte aber anschließend zurück ins Kinderzimmer, um nachzusehen, ob ihr "Deal" Früchte getragen hatte.