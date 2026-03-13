Mutter ist nach drei Tagen wieder zu Hause: Konsequenz in der Nacht wärmt so viele Herzen
Minnesota (USA) - Drei Nächte war die dreifache Mutter Sammi Baker kürzlich von ihren Kindern getrennt - und damit vermutlich genau drei Nächte zu viel für ihre Kleinen. Die Konsequenzen bekam die Frau aus Minnesota zusammen mit ihrem Mann Brendan zu spüren, als sie spätabends erstmals wieder im Ehebett lag.
Dieses Instagram-Video schlägt wirklich ein wie eine Bombe! Der kuriose Clip ist erst seit Mitte der Woche online, hat aber bereits mehr als zehn Millionen Klicks abgeräumt.
Darin liegen die Eltern Sammi und Brendan schlafend im Bett, als es "klopf, klopf" macht. Der dreijährige Brooks bittet um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen.
Natürlich hebt seine Mama ihn ins Bett. Bald darauf steht die fünfjährige Madison vor ihr. Kein Problem, auch sie darf zwischen ihre Eltern. Doch damit nicht genug.
Auch die einjährige Banks mischt wenig später mit. Nun wird es allerdings eng für die Mutter. Am Ende quetschen sich aber alle ins Bett.
Doch warum hat Sammi Baker das ganze Schauspiel überhaupt von einer fest installierten Kamera aufzeichnen lassen?
Virales Instagram-Video zeigt süßen Moment mit Kindern und Eltern
Die US-Amerikanerin hat schon oft ihre gemeinsamen Nächte mit den Kindern gefilmt und auf Instagram geteilt. Damit will sie das Bewusstsein schaffen, dass es in dieser Lebensphase ganz normal ist, gemeinsam im großen Bett zu nächtigen.
"Ich lese oft in den Kommentaren die Annahme, dass das Familienbett Kinder irgendwie 'verdirbt' oder sie übermäßig abhängig macht", sagte Baker diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Das empfinde sie überhaupt nicht so. Im Gegenteil: "Für viele Familien ist es einfach eine praktische und liebevolle Art, diese Lebensphase mit kleinen Kindern zu meistern."
Dass ihre Bindung zu den Kids durch den dreitägigen Mädels-Tripp mit ihren Freundinnen beschädigt worden sei, wollte die Mutter unterdessen nicht gelten lassen.
"Sich eine Weile zurückzuziehen, schwächt die Bindung zu den Liebsten nicht", sagte sie und fügte abschließend hinzu: "Wenn wir uns Zeit nehmen, um neue Kraft zu tanken und gestärkt zurückzukehren, kehren wir oft mit mehr Geduld, mehr Präsenz und mehr Energie zurück."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/the3ammama