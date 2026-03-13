Mutter ist nach drei Tagen wieder zu Hause: Konsequenz in der Nacht wärmt so viele Herzen

Minnesota (USA) - Drei Nächte war die dreifache Mutter Sammi Baker kürzlich von ihren Kindern getrennt - und damit vermutlich genau drei Nächte zu viel für ihre Kleinen. Die Konsequenzen bekam die Frau aus Minnesota zusammen mit ihrem Mann Brendan zu spüren, als sie spätabends erstmals wieder im Ehebett lag.

Mutter Sammi Baker war kürzlich auf einem dreitägigen Mädels-Tripp, ehe es für sie wieder ins Bett mit ihrem Partner Brendan ging. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/the3ammama

Dieses Instagram-Video schlägt wirklich ein wie eine Bombe! Der kuriose Clip ist erst seit Mitte der Woche online, hat aber bereits mehr als zehn Millionen Klicks abgeräumt.

Darin liegen die Eltern Sammi und Brendan schlafend im Bett, als es "klopf, klopf" macht. Der dreijährige Brooks bittet um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen.

Natürlich hebt seine Mama ihn ins Bett. Bald darauf steht die fünfjährige Madison vor ihr. Kein Problem, auch sie darf zwischen ihre Eltern. Doch damit nicht genug.

Auch die einjährige Banks mischt wenig später mit. Nun wird es allerdings eng für die Mutter. Am Ende quetschen sich aber alle ins Bett.

Doch warum hat Sammi Baker das ganze Schauspiel überhaupt von einer fest installierten Kamera aufzeichnen lassen?