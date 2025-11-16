Mutter ist perplex, was ihr Sohn plötzlich beherrscht: "Das kann nicht normal sein!"
Florida (USA) - "Nein, wir haben ihm überhaupt nicht geholfen!", stellt Natalie Corridori (25) gleich im Kommentar neben ihrem Instagram-Video klar. Das ist auch nötig. Denn was darin zu sehen ist, ist nur schwer zu glauben. Entsprechend sagt auch Corridori ebenfalls im Kommentar neben dem Video: "Das kann doch nicht normal sein, oder?!"
Grund für die Aufregung sind die erstaunlichen Lese-Fertigkeiten ihres Sohnes Ezra (2). In dem Video schreibt die Mutter aus Florida jeweils ein Wort an die Tafel.
Ihr Sohn sagt kurz darauf, was dort steht, teilweise sogar schon dann, wenn das Wort noch gar nicht fertiggeschrieben ist. Ob "Halloween", "Bulldozer" oder auch "Jupiter". Kein Wort scheint dem 26 Monate alten Jungen zu schwer zu sein.
Warum er lesen kann, weiß seine Mutter indes nicht. Er habe allerdings schon im Alter von 18 Monaten erste Anzeichen gezeigt, sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.
"Ezra hat Bücher schon immer geliebt und mit etwa 18 Monaten angefangen, seine Lieblingsbücher auswendig zu lernen", erklärte die 25-Jährige.
Aber wie genau hat sie herausgefunden, dass Ezra schon so weit ist?
Instagram-Video zeigt beeindruckende Lesekenntnisse des Zweijährigen
Eines Tages habe sie so ein Gefühl gehabt, einfach mal testweise einige Wörter auf einen Zettel geschrieben und sie ihrem Sohn gezeigt, so die US-Amerikanerin.
"Zu meiner Überraschung erkannte er sie sofort. Es schien, als könne er jedes Wort, das er schon aussprechen konnte, auch lesen", erzählte Corridori.
"Viele dieser Wörter stammten aus seinen Lieblingsbüchern und -liedern", gab sie jedoch zu bedenken. Inzwischen will die junge Mutter ihren Sohn besonders fördern, hat deswegen angefangen, ihm zu Hause Unterricht zu geben.
"Ich hoffe, dass Ezra auch in Zukunft beim Heimunterricht weiterhin Freude am Lernen hat. Aber vor allem hoffe ich, dass er eine enge Beziehung zu Jesus aufbaut und seine Liebe und Freude mit allen teilt, denen er begegnet", sagte Corridori abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/nattie_gonz