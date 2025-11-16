Mutter ist perplex, was ihr Sohn plötzlich beherrscht: "Das kann nicht normal sein!"

Florida (USA) - "Nein, wir haben ihm überhaupt nicht geholfen!", stellt Natalie Corridori (25) gleich im Kommentar neben ihrem Instagram-Video klar. Das ist auch nötig. Denn was darin zu sehen ist, ist nur schwer zu glauben. Entsprechend sagt auch Corridori ebenfalls im Kommentar neben dem Video: "Das kann doch nicht normal sein, oder?!"

Natalie Corridori (25) schreibt einzelne Wörter an die Tafel. Ihr Sohn Ezra (2) liest sie stolz vor. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/nattie_gonz

Grund für die Aufregung sind die erstaunlichen Lese-Fertigkeiten ihres Sohnes Ezra (2). In dem Video schreibt die Mutter aus Florida jeweils ein Wort an die Tafel.

Ihr Sohn sagt kurz darauf, was dort steht, teilweise sogar schon dann, wenn das Wort noch gar nicht fertiggeschrieben ist. Ob "Halloween", "Bulldozer" oder auch "Jupiter". Kein Wort scheint dem 26 Monate alten Jungen zu schwer zu sein.

Warum er lesen kann, weiß seine Mutter indes nicht. Er habe allerdings schon im Alter von 18 Monaten erste Anzeichen gezeigt, sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Ezra hat Bücher schon immer geliebt und mit etwa 18 Monaten angefangen, seine Lieblingsbücher auswendig zu lernen", erklärte die 25-Jährige.

Aber wie genau hat sie herausgefunden, dass Ezra schon so weit ist?