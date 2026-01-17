Mann will Gesichts-Tattoos für Hochzeit loswerden: Was er dann tut, beeindruckt so viele

Longwood (Florida, USA) - Das war für sie ein extremer Fall. Normalerweise ist die Agentur "The 911 Stylist" auf exklusive Haar- und Make-up-Kreationen für Models und Bräute spezialisiert. Doch im vergangenen Monat war ein ganz anderer "Kandidat" zu Gast im Salon des Dienstleisters in Longwood, Florida.

Dieser Kunde wollte seine Gesichts-Tattoos loswerden. Aber nur für einen besonderen Tag. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/the911stylist

In einem viralen TikTok-Video ist das wohl kurioseste Makeover der Agentur zu sehen. Darin sitzt ein junger Mann im Salon der Stylistinnen. Was sofort ins Auge fällt: Nicht nur die Arme des Kunden sind mit Tattoos übersät, sondern auch sein Gesicht.

Genau das ist der Knackpunkt, weshalb er sich dort eingefunden hat. Denn wie der Untertitel verrät, heiratet seine Schwester an diesem Tag. Um bei der Trauung nicht das schwarze Schaf zu sein, wünscht sich der US-Amerikaner nichts Geringeres, als ein Tattoo-freies Gesicht.

Seine Idee: Die Stylistinnen sollen ihm die "Gesichtsbemalung" in einem aufwendigen Verfahren "wegschminken".

Dieser Herausforderung stellt sich The 911 Stylist - und setzt dabei auf eine spezielle Methode.