Polizei spottet über dämlichen Dieb: "Nicht gerade der Hellste"

Lancashire (Großbritannien) - Seine Gier nach Selbstdarstellung sollte einen 22-jährigen Kriminellen aus Großbritannien für mehrere Jahre hinter Gitter bringen. Nach seiner Verurteilung spottete sogar die Polizei über dessen Unüberlegtheit.

Hamza G. (22) filmte sich bei seinen Taten und trug die belastenden Beweise auf seinem Handy mit sich herum. © Screenshot/Facebook/Lancashire Police

Dank mehrerer selbst aufgenommener Clips, die man nach seiner Verhaftung auf dem Handy von Hamza G. gefunden hatte, konnte man nicht nur ihn, sondern auch den Rest der Bande zur Strecke bringen.

Die Polizei in Lancashire bezeichnete ihn in einem Facebook-Beitrag als "nicht gerade den hellsten Einbrecher der Bande". "Er hielt es für eine gute Idee, sich vor und nach Einbrüchen in East Lancashire zu filmen, bei denen wertvolle Autos gestohlen wurden."

Hamza hatte sich unter anderem auf den Fahrten zu und von den Tatorten seiner kriminellen Taten gefilmt. Die Aufnahmen dienten am Ende als das entscheidende Beweismittel.

Der 22-Jährige war Teil einer fünfköpfigen Autodiebstahl-Bande, die in Lancashire ihr Unwesen getrieben hatte. Zwischen September und November 2023 begingen sie insgesamt neun Einbrüche, stiegen in Häuser ein und stahlen hochwertige Fahrzeuge.

Dabei rasten sie laut "Need To Know" oft in Kolonnen mit anderen mit hoher Geschwindigkeit und verursachten sogar einige Verkehrsunfälle.