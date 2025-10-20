Mutter kontrolliert Babyfon: Was sie dort mit ansehen muss, lässt Lachtränen fließen
Indiana (USA) - Ein Schnuffeltuch, der Lieblingsteddy oder MaPas Hand - kleine Kinder brauchen die unterschiedlichsten Sachen, um ins Land der Träume entweichen zu können. Was ein Junge (2) aus dem US-Bundesstaat Indiana allerdings zum Zu-Bett-Gehen einfordert, schießt den Vogel völlig ab!
Wenn Mutter Brie Matthews zur Schlafenszeit ihres Sohnes auf das Babyfon sieht, kann sie gar nicht anders, als laut loszulachen. Denn abgesehen vom Gitterbett, zwei Kuscheltieren und ihrem kleinen Sohn Ford kann man auf dem Bildschirm auch noch ein mehr als ungewöhnliches Detail entdecken:
Der kleine Ford schläft mit einem Motorradhelm, der für Erwachsene ausgelegt ist.
In einem viralen Video auf Bries Instagram-Account sieht man, wie Papa Sean versucht, dem schlafenden Zweijährigen den Helm vorsichtig auszuziehen. Dies geht allerdings völlig schief, da Ford dabei aufwacht und sein fehlendes Lieblingsaccessoire bemerkt.
Als sein Vater ihn dann - ohne Helm - wieder zum Schlafen bewegen will, beginnt der Junge, laut zu weinen.
In einem Folge-Beitrag erklärt US-Amerikanerin Brie: "Er ist total verrückt nach seinen Helmen, und es ist einfach zuckersüß." Denn Ford liebt nicht nur den großen Motorradhelm - er wechselt auch gern zu einem schwarzen Kinderkopfschutz.
Junge besteht in jeder Lebenslage auf einen Helm
Zum Beweis teilte seine Mama einen Zusammenschnitt von Videosequenzen, in denen man den Zweijährigen an ganz unterschiedlichen Orten zeigt. Was aber ganz beständig ist - seine sichere Kopfbedeckung.
Für seine Eltern ist es mittlerweile zur Normalität geworden, dass Ford auf einen Sturzhelm besteht. Mutter Brie geht sogar noch weiter und verteidigt die etwas ungewöhnliche Eigenart des Jungen auch mal, wenn es sein muss.
"Ein Kind im Park kam auf mich zu und fragte: 'Warum trägt das Kind immer einen Helm?'", erinnert sich die zweifache Mutter. "Und ich sagte: 'WEIL HELME COOL SIND'."
Auf Instagram wird der Junge für seine besondere Vorliebe für Sicherheit gefeiert. Bries Video wurde bereits sieben Millionen Mal angeklickt. "Kleinkinder sind die irrationalsten Wesen 😂", schreibt ein Zuschauer amüsiert.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/brie_matthews