Mutter kontrolliert Babyfon: Was sie dort mit ansehen muss, lässt Lachtränen fließen

Indiana (USA) - Ein Schnuffeltuch, der Lieblingsteddy oder MaPas Hand - kleine Kinder brauchen die unterschiedlichsten Sachen, um ins Land der Träume entweichen zu können. Was ein Junge (2) aus dem US-Bundesstaat Indiana allerdings zum Zu-Bett-Gehen einfordert, schießt den Vogel völlig ab!

Mutter Brie Matthews musste beim Anblick ihres schlafenden Sohnes - der dabei auf einen Motorradhelm besteht - ziemlich lachen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/brie_matthews

Wenn Mutter Brie Matthews zur Schlafenszeit ihres Sohnes auf das Babyfon sieht, kann sie gar nicht anders, als laut loszulachen. Denn abgesehen vom Gitterbett, zwei Kuscheltieren und ihrem kleinen Sohn Ford kann man auf dem Bildschirm auch noch ein mehr als ungewöhnliches Detail entdecken:



Der kleine Ford schläft mit einem Motorradhelm, der für Erwachsene ausgelegt ist.

In einem viralen Video auf Bries Instagram-Account sieht man, wie Papa Sean versucht, dem schlafenden Zweijährigen den Helm vorsichtig auszuziehen. Dies geht allerdings völlig schief, da Ford dabei aufwacht und sein fehlendes Lieblingsaccessoire bemerkt.

Als sein Vater ihn dann - ohne Helm - wieder zum Schlafen bewegen will, beginnt der Junge, laut zu weinen.

In einem Folge-Beitrag erklärt US-Amerikanerin Brie: "Er ist total verrückt nach seinen Helmen, und es ist einfach zuckersüß." Denn Ford liebt nicht nur den großen Motorradhelm - er wechselt auch gern zu einem schwarzen Kinderkopfschutz.