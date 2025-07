Mutter kontrolliert Handy ihrer Tochter: Was sie entdeckt, trifft sie völlig unerwartet

Utah (USA) - Eltern, Teenager-Kinder und das Thema "Handy" sind oft eine explosive Mixtur. Auch im Hause Harris herrscht ein strenges Regiment, was die Nutzung eines Smartphones betrifft. Als Mama Keena Harris also im vergangenen Monat das Handy ihrer Tochter (14) kontrollierte, entdeckte sie darauf etwas, das sie völlig unerwartet traf. Kurz darauf liefen der Frau aus Utah Tränen über die Wangen.

Keena Harris und ihre Tochter (14) sind ein Herz und eine Seele. Überraschungen hält die Vierzehnjährige natürlich trotzdem parat. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/iloveahappyending

In einem Instagram-Video zeigte Harris Ende Juni, was sie auf dem Gerät ihrer Tochter gefunden hatte. In der Aufnahme liegen sie und ihr Mann im Garten auf dem Familientrampolin und kuscheln.

Harris hatte keine Ahnung, dass sie in diesem Moment von ihrer Tochter gefilmt worden waren. Am Ende des Clips hört man die Vierzehnjährige schließlich sagen: "Ich liebe meine Eltern."

"Ihre Kamera ist voller süßer Aufnahmen von ihr und ihren Freunden, daher hat mich dieses Video überrascht. Ich klickte darauf und musste sofort weinen", sagte Harris diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Doch nicht nur sie war von der Aufnahme extrem gerührt. Auf Instagram erreichte die Mutter 20 Millionen Klicks, dazu mehr als 1,4 Millionen Likes!

Aber warum hatte Keena Harris das Handy ihrer Tochter überhaupt so streng kontrolliert?