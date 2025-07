Schüler ist nach Umstyling kaum wiederzuerkennen: Doch noch etwas hat sich verändert

Richmond (Virginia) - In der Pubertät herrscht bei vielen Teenagern nicht nur emotionales Chaos, sondern auch optisches. Davon konnte sich Haar-Influencer Thai Nguyen kürzlich mal wieder überzeugen. Sein junger Gast hatte nämlich nicht nur eine "wilde" Frisur, sondern auch eine wenig schicke Brille und einen ganz, ganz zarten Teenager-Bart. Dass es so nicht weitergehen konnte, war dem jungen Mann klar. Bei Nguyen saß er zum Glück an der richtigen Adresse.

Chaos-Frisur, dicke Brille, Teenager-Schnurrbart. So wollte der junge Kunde nicht mehr weitermachen. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

In dem entsprechenden Video, das seit einigen Tagen auf TikTok online ist, sitzt der Jugendliche in Nguyens Salon in Richmond, Virginia. "Ich weiß nicht mehr, was ich mit meinen Haaren noch machen soll, ich bin so ein wenig verloren", klagt er sein Leid.

Nguyen will wissen, ob bald etwas anstehe. Sein junger Gast erklärt ihm, dass bereits am kommenden Tag neue Fotos in seiner Schule geschossen werden. Der neue Look muss also sitzen.

Als Nguyen von dem Schüler wissen will, was er sich für eine neue Frisur vorstellt, fällt ihm nicht viel ein: "Mach, was immer du willst. Es soll nur irgendwie kürzer werden."

Der Haar-Künstler scheint ohnehin schon einen Plan zu haben, dürfte sich freuen, dass er diesen nun ohne Widerstand umsetzen kann. Nach einem Schnitt folgt die Auflösung.