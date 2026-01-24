Mutter schmeißt eigene Tochter aus dem Fenster - um ihr Leben zu retten

Milwaukee (USA) - Dramatische Szenen in der US -Großstadt Milwaukee: Eine 28-jährige Frau musste ihre eigene Tochter (9) aus dem Fenster ihrer Wohnung schubsen, um sie vor einem ausgebrochenen Feuer zu retten. Sie selbst landete in der Intensivstation. Ein Nachbar der Familie wird nun wegen Brandstiftung angeklagt.

Kessy (28) und ihre Tochter Ni'Lah (9) wurden Opfer eines Brandes. © Montage: GoFundMe/ Help Kessy’s Family Rebuild After Arson Tragedy

Wie CBS 58 berichtet, brach das Feuer am Morgen des 16. Januars aus. Eine Frau namens Kessy fasste dabei eine schwierige Entscheidung: Um ihre Tochter Ni'ah zu retten, schubste sie das Mädchen aus dem Fenster aus der zweiten Etage des Wohnhauses.

"Wenn man darüber nachdenkt [...], sie aus dem zweiten Stock auf den Boden zu werfen ist sicherer, als sie lebendig verbrennen zu lassen", sagte Diana Falcon, die Mutter bzw. Großmutter der beiden gegenüber dem Nachrichtensender.

Glücklicherweise befanden sich einige Nachbarn bereits vor dem Haus und konnten die Neunjährige auffangen. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Brand verletzt, darunter auch Ni'Lahs Mutter.

Kessys Schwester Adriana Maldonado richtet wenig später eine GoFundMe-Seite für ihre Verwandten ein: "Das Wohnhaus meiner Schwester in Milwaukee wurde absichtlich in Brand gesteckt, wodurch mehrere Familien vertrieben und verheerende Verluste verursacht wurden. Wir sammeln Spenden, um Kessy (28), Luis (32) und ihre neunjährige Tochter Ni’Lah zu unterstützen", heißt es dort.